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越老友好合作条约为“战略对接”关系奠定坚实基础

值此《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日－2026年7月18日）之际，老挝—越南友好协会主席博温坎·冯达拉教授强调，这一历史性条约不仅是两国关系重要的政治和法律基础，更将为推动越老关系在新阶段以“战略对接”为方向不断发展注入强劲动力。

老挝—越南友好协会主席博温坎·冯达拉教授接受越通社记者采访 图自越通社
老挝—越南友好协会主席博温坎·冯达拉教授接受越通社记者采访 图自越通社

越通社河内——值此《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日－2026年7月18日）之际，老挝—越南友好协会主席博温坎·冯达拉教授强调，这一历史性条约不仅是两国关系重要的政治和法律基础，更将为推动越老关系在新阶段以“战略对接”为方向不断发展注入强劲动力。

博温坎·冯达拉主席在接受越通社驻老挝记者采访时表示，《越老友好合作条约》于1977年7月18日在老挝人民民主共和国成立后、地区和国际形势复杂多变的背景下签署。他指出，该文件具有特殊战略意义，为两国维护独立主权、实现共同发展奠定了坚实的政治与法律基础。

近半个世纪以来，该条约已成为越老两国不断巩固伟大友谊、特殊团结与全面合作的基石，合作领域涵盖政治、国防、安全、经济、文化、教育、科技等方方面面，并在地区和世界舞台上保持密切协调配合。博温坎·冯达拉强调，双方在和平勘界立碑方面取得积极进展，为推动边境地区稳定与发展作出了重要贡献。

谈及双边关系中的突出里程碑，博温坎·冯达拉指出，2025年12月越共中央总书记、国家主席苏林对老挝进行国事访问期间，两党两国最高领导人一致同意将越老关系提升至 “战略对接” 新高度。他认为，这是两国关系迈出的新步伐，为推动合作走深走实、提高实质效益、为两国人民带来更多切实利益奠定了重要基础。

面对地区和世界局势持续快速、复杂且难以预料的变化，博温坎·冯达拉认为，两国需要将“战略对接”的内涵具体化，通过符合新发展要求的合作规划加以落实。他建议双方加强发展战略对接，推进基础设施和物流互联互通，协调统一经济发展政策，以充分挖掘合作潜力。同时，两国应优先发展高素质人力资源，加大培训和知识转移力度，以满足新阶段可持续发展需求。

在经济合作之外，博温坎·冯达拉强调，要加强对年轻一代的传统教育，让他们深刻领会两国民族之间伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接的宝贵财富。他表示，这是几代人心血培育的无价之宝，需要在新的历史条件下继续得到继承和发扬。

他还认为，两国应继续革新协调机制，朝着更加灵活高效的方向迈进，从而不断提升合作质量，为两国人民带来更多福祉。

作为老挝—越南友好协会主席，博温坎·冯达拉教授表示，将继续推动民间外交活动，加强交流、宣传和教育，帮助年轻一代深刻理解《越老友好合作条约》及其他双边合作文件的历史意义。

他认为，这也是为2027年庆祝两国建交65周年暨《越老友好合作条约》签署50周年所做的积极准备。

博温坎·冯达拉主席表示坚信，越老两国间的伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系必将万古长青、世代相传。（完）

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