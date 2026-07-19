越南国会主席陈青敏慰问革命有功人员 强调完善优抚政策并加快烈士遗骸搜寻鉴定工作

越通社胡志明市——值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月19日上午，越南国会主席陈青敏前往胡志明市龙海乡龙坦伤残军人与革命有功人员疗养中心，看望慰问正在这里接受治疗和疗养的伤残军人。陈青敏强调，党和国家始终高度重视革命有功人员保障工作，要求进一步完善优抚政策，提升照护质量，加快烈士遗骸搜寻、归集和身份鉴定进程。



在疗养中心，陈青敏亲切慰问了正在接受治疗和疗养的重伤残军人，向为民族独立和祖国保卫事业作出巨大牺牲和贡献的革命前辈致以崇高敬意，并祝愿全体伤残军人、革命有功人员及疗养中心工作人员身体健康、生活安康。



在谈及越南经济社会发展情况时，陈青敏表示，尽管当前世界和地区形势依然复杂严峻，2026年上半年越南经济仍保持积极增长态势，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%；国家财政收入约达160万亿越盾，同比增长17.4%。与此同时，宏观经济保持稳定，通胀得到有效控制，社会保障、国防安全持续巩固，对外工作和反腐败、反消极斗争不断取得新成效。



陈青敏指出，目前全国共有920多万名革命有功人员，其中包括120多万名烈士、近14万名越南英雄母亲以及60多万名伤残军人。他强调，关心照顾革命有功人员始终是党和国家的重要政治任务，也是越南民族“饮水思源”优良传统的具体体现。



陈青敏表示，《革命有功人员优待法令》已完成修订和补充，进一步扩大优待对象范围，提高补贴和津贴标准，确保革命有功人员生活水平不低于所在地平均生活水平。同时，各部门和地方正继续妥善解决全国范围内革命有功人员政策遗留问题。



陈青敏高度评价“500昼夜烈士遗骸搜寻、归集和身份鉴定专项行动”取得的积极成果。2026年上半年，各职能部门共归集烈士遗骸1255具，并对1.2万余座尚未确认身份的烈士墓采集DNA样本。目前，有关部门正加快核实鉴定工作，努力让烈士英灵早日安息于烈士陵园，回应烈士亲属和人民群众的深切期盼。



陈青敏强调，要继续弘扬“饮水思源”优良传统，各级党委和地方政府要更加关心伤残军人、烈士家属和革命有功人员的物质和精神生活，全面、及时落实各项优抚政策。他要求继续推进“爱心屋”建设和修缮，支持优抚对象家庭发展生产、创造就业机会，加强医疗保障，提供免费诊疗和药品，配备必要医疗设备，并扩大政策对象医疗保险覆盖范围。





国会主席陈青敏在胡志明市龙海乡海山村龙地伤残军人与革命有功人员疗养中心，与伤残军人亲切交流。图自越通社



此外，陈青敏要求进一步加大烈士遗骸搜寻、归集和身份鉴定力度，持续修缮升级烈士陵园，发挥爱国主义和革命传统教育基地作用，引导年轻一代传承革命传统。他希望广大伤残军人继续发扬“胡伯伯部队”的优良品质，坚定信念、顽强奋斗，为子孙后代和青年一代树立榜样。



访问期间，陈青敏还前往胡志明市三龙坊，看望慰问两位越南英雄母亲，向革命有功家庭致以崇高敬意和诚挚问候。



此前，陈青敏率工作代表团前往隆田赤土烈士陵园敬献花圈、上香缅怀革命先烈，并前往赤土乡武氏六英雄烈士纪念区敬献鲜花、上香缅怀。陈青敏表示，将继续弘扬爱国传统，建设更加繁荣发展的国家，不辜负革命先辈的巨大牺牲和无私奉献。（完）

