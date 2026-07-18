☕️越通社新闻下午茶（2026.7.18）

7月18日，中央公安党委、公安部举行各时期人民警察力量领导干部、老同志及伤残军人代表见面会。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。图自越通社

越通社河内 —— 值此越南人民警察力量传统日64周年（1962年7月20日—2026年7月20日）之际，7月18日，越共中央公安党委、越南公安部在河内举行各时期人民警察力量领导、指挥干部、老同志及伤残军人代表见面会。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表讲话。 全文



·18日上午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开政府常务委员会与企业会议，主题为“破解瓶颈——畅通资源——促进增长”。 全文



·值此纪念越南与菲律宾建交50周年（1976—2026年）之际，越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴分别向菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）致贺信，越南国会主席陈青敏向菲律宾众议院议长福斯蒂诺·G·迪三世（Faustino G. Dy III）和参议院议长舍温·T·加查利安（Sherwin T.Gatchalian）致贺信，越共中央书记处常务书记陈锦秀向菲律宾联邦党秘书长罗多尔福·T·阿尔巴诺三世（Rodolfo T. Albano III）致贺信。 全文



·7月17日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部与正对越南进行正式访问的希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯 (Giorgos Gerapetritis)举行会谈。 全文



·越通社驻老挝记者报道，在于老挝国际贸易会展中心（Lao-ITECC）举行的2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）框架内，7月17日下午，越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办了主题为“企业对接—开拓市场—迈向越老贸易额100亿美元目标”的2026年越老企业贸易对接研讨会。



·7月18日上午，庆和省妇女联合会在芽庄四·二广场举办“海洋色彩奥黛节”，作为2026年庆和海洋节的重要响应活动之一，吸引2000多名妇女会员及众多国际游客参与。

身着奥黛的妇女们沿芽庄湾滨海大道骑行巡游。图自越通社

·7月18日上午，越南首届真实世界资产代币化国际会议（Vietnam RWA Summit 2026）在河内正式开幕。本届会议以 “真实世界资产代币化解决方案与抢占数十亿美元市场新机遇”为主题，旨在搭建多方政策对话平台和生态体系对接桥梁，推动完善相关法律框架，吸引国际投资，并在2026—2030年阶段将越南打造成为区域真实世界资产代币化（RWA）中心。



·7月17日，越南驻中国大使馆与中国国际友好文化节组委会（CIFCF）联合举办越南—中国菁英青年研讨会，旨在落实两国高层关于加强青年交流的重要共识，为两国专家、企业家和青年一代搭建交流平台，拓展合作空间。



·7月17日晚，在顺化市，来自32个国家和地区的100多名侨胞青年、学生参加了越南语交流活动，旨在加强夏令营成员之间的联系与交流，帮助侨胞青年 提高越南语水平。 全文

参加越南语交流活动的侨胞青年学生。图自越通社

·值此越南与泰国建交50周年之际，7月17日，泰国朱拉隆功大学文学院举办了题为“纪念泰越建交50周年：民心相通与文化交流”学术研讨会。



·喔㕭—巴妻考古遗址位于越南安江省喔㕭乡和美顺乡，属于富饶的九龙江三角洲。此地不仅是地方的骄傲，更是人类珍贵的历史宝库。目前该遗产申遗工作正进入关键阶段，力争2027年成为世界文化遗产。 全文



·7月17日，东盟成员国驻墨西哥大使馆举行东盟盟旗升旗仪式，庆祝东盟成立59周年（1967年8月8日—2026年8月8日）。 （完）