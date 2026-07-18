Multimedia

视频

政府总理黎明兴：从识别和解决困难转向完善发展基础

18日上午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开政府常务委员会与企业会议，主题为“破解瓶颈——畅通资源——促进增长”。

黎明兴在会议总结讲话中，要求各部委和地方立即解决职责范围内的问题。公开企业提出的意见建议及有关部门的办理结果。

黎明兴指出，本次会议的核心精神是从“识别问题、解决困难”转向“完善发展基础”，从“对话”转向“务实行动”，从“承诺”转向“具体成果”，致力实现经济两位数增长目标。

为此，政府及各部委、地方要进一步完善体制机制，深入推进实质性行政审批制度改革，尽快完成重点法律草案提交国会审议；全面梳理投资、土地、规划、建设、环保、招标、税务、海关和专业检查等领域规定，坚决消除政策交叉、程序繁琐、理解不一致及推诿责任等问题。

黎明兴要求继续深化行政审批制度改革，加快由事前审批向事后监管转变。各部门负责人必须亲自负责，严禁出现逾期办理和擅自增加审批事项等情况。同时，要进一步畅通资金、土地和投资等资源，保障企业生产经营资金需求，持续降低物流成本、专业检查费用及企业合规成本。

黎明兴强调，国有企业要发挥引领作用，在关键行业和重点领域率先投资、推动科技创新、数字化转型和基础设施建设，为国内企业创造更多市场机会；民营企业要真正成为国民经济的重要增长动力。外商直接投资企业落实好关于本地化、技术转让、人力资源培训和越南供应商发展的各项承诺；主动投资建设和扩大研究与发展中心、设计中心、创新创意中心，以及在越南的技术与治理培训中心。

黎明兴要求各部委尽快建立国有企业、民营企业和外资企业之间的协同合作机制，通过合作项目、订单和产业链对接，加强三类企业联动。

他同时强调，要进一步提高执行力和行政纪律，坚决杜绝推诿、拖延和等待指示等现象，各级机关必须坚持以人民和企业为中心开展服务。

对于企业界、行业协会和越南工商联合会，黎明兴希望继续发扬自主、自强和创新精神，不断提升治理能力、技术水平、产品质量、资金使用效率和市场竞争力，严格遵守法律，积极履行社会责任和环境责任，主动参与国内外产业链、供应链和价值链建设。（完）

越通社
#黎明兴 #政府常务会议 #破解瓶颈 #畅通资源 #行政审批制度改革 #两位数增长 #事后监管 #国有企业 #民营企业 #外商直接投资 #产业链协同
关注 VietnamPlus

民营经济发展

国有经济

相关新闻

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足。图自越通社

政府常务副总理范家足：打击走私和商业欺诈只有起点，没有终点

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足7日在全国视频会议上表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。

政府常务副总理范家足发表讲话。图自越通社

政府常务副总理范家足要求落实七项重点举措推动出口

越南政府常务副总理范家足在6月25日由工贸部主办的推动出口实现两位数增长目标会议上发表讲话时强调，2026-2030年阶段实现两位数增长的目标已在越共十四大决议以及中央、政治局和书记处有关决议中明确提出。其中，促进出口增长是实现这一目标的重要举措之一。

更多

莱州省集中力量克服自然灾害后果

莱州省集中力量克服自然灾害后果

自7月18日中午起，芒炭乡区域的洪水已经退去，但预报降雨仍将持续复杂变化，且强度较大。莱州省人民委员会主席要求各力量继续做好应对各种情况的准备，同时必须将高风险地区的全部民众转移到安全地带。

生物识别值机：河内内排国际机场开启智慧出行新体验

生物识别值机：河内内排国际机场开启智慧出行新体验

2026年暑运高峰期间，河内内排国际机场日均保障航班近700架次、旅客吞吐量超过10万人次。其中，单日最高达到740架次航班、约12万人次旅客，值机区域始终面临较大的保障压力。为了提升服务质量、缓解高峰时段旅客排队拥堵，内排国际机场正式启用生物识别自助值机终端（Kiosk）。

中共中央政法委、纪委和国家监委高度重视并优先发展对越关系

中共中央政法委、纪委和国家监委高度重视并优先发展对越关系

越南共产党代表团对中国进行工作访问期间，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈，与中共中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎举行工作会晤。

苏林：为人民的平安幸福生活创造安全的环境

苏林：为人民的平安幸福生活创造安全的环境

值此越南人民公安力量成立81周年暨全民保卫祖国安全日21周年之际，7月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团出席在山罗省云湖乡龙良村举行的全民保卫祖国安全日活动。

将口岸优势转化为谅山经济增长新动力

将口岸优势转化为谅山经济增长新动力

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议。会议围绕经济社会发展、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局关于科技创新和国家数字化转型发展的第57号决议，以及解决地方发展面临的困难和障碍等议题进行了讨论。

不断深化越中党际合作

不断深化越中党际合作

据越通社驻北京记者报道，越南共产党代表团应中国共产党中央委员会的邀请对中国进行工作访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智14日下午在北京会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。

河内市朝着绿色、智慧、现代和可持续方向发展

河内市朝着绿色、智慧、现代和可持续方向发展

首都河内100年愿景总体规划不只是一份空间发展规划，更是越南党和国家对新时代首都战略愿景的宣言。该规划基于政治局第2号决议、2026年《首都法》及国会各项决议制定，确立了以人民为中心、以升龙—河内文化为内生力量的发展理念，目标是建设河内成为创新中心、全球化城市，并跻身全球生活质量与幸福指数领先的首都行列。

黎明兴总理：力争将富寿省打造成为全国的工业“首府”

黎明兴总理：力争将富寿省打造成为全国的工业“首府”

7月14日，越南政府总理黎明兴在越池市与富寿省委常委会举行工作会议，就落实经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、落实越共中央政治局第57号决议，以及解决地方存在的困难和障碍等内容进行了讨论。

老街省要把潜力优势转化为发展资源

老街省要把潜力优势转化为发展资源

7月14日上午，黎明兴在与老街省委常委会举行工作会议，就当地经济社会发展情况及今后重点任务进行讨论时强调，在实现两位数经济增长目标对山区省份带来较大挑战的背景下，老街省要把困难转化为动力，把边境区位转化为战略优势，把独特潜力转化为发展资源。

齐心协力，推动“500个昼夜行动”早日圆满收官

齐心协力，推动“500个昼夜行动”早日圆满收官

陈氏活女士有两个弟弟曾一同报名参军，但最终只有一人平安归来，另一人则永远长眠于战场。多年来，她始终奔波寻找弟弟的下落，却始终没有结果，这也成为她心中难以释怀的遗憾。因此，由越南公安部联合各地开展的烈士亲属DNA生物样本集中采集行动，为她和家人带来了最后一线希望。