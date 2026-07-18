政府总理黎明兴：从识别和解决困难转向完善发展基础

黎明兴在会议总结讲话中，要求各部委和地方立即解决职责范围内的问题。公开企业提出的意见建议及有关部门的办理结果。

黎明兴指出，本次会议的核心精神是从“识别问题、解决困难”转向“完善发展基础”，从“对话”转向“务实行动”，从“承诺”转向“具体成果”，致力实现经济两位数增长目标。

为此，政府及各部委、地方要进一步完善体制机制，深入推进实质性行政审批制度改革，尽快完成重点法律草案提交国会审议；全面梳理投资、土地、规划、建设、环保、招标、税务、海关和专业检查等领域规定，坚决消除政策交叉、程序繁琐、理解不一致及推诿责任等问题。

黎明兴要求继续深化行政审批制度改革，加快由事前审批向事后监管转变。各部门负责人必须亲自负责，严禁出现逾期办理和擅自增加审批事项等情况。同时，要进一步畅通资金、土地和投资等资源，保障企业生产经营资金需求，持续降低物流成本、专业检查费用及企业合规成本。

黎明兴强调，国有企业要发挥引领作用，在关键行业和重点领域率先投资、推动科技创新、数字化转型和基础设施建设，为国内企业创造更多市场机会；民营企业要真正成为国民经济的重要增长动力。外商直接投资企业落实好关于本地化、技术转让、人力资源培训和越南供应商发展的各项承诺；主动投资建设和扩大研究与发展中心、设计中心、创新创意中心，以及在越南的技术与治理培训中心。

黎明兴要求各部委尽快建立国有企业、民营企业和外资企业之间的协同合作机制，通过合作项目、订单和产业链对接，加强三类企业联动。

他同时强调，要进一步提高执行力和行政纪律，坚决杜绝推诿、拖延和等待指示等现象，各级机关必须坚持以人民和企业为中心开展服务。

对于企业界、行业协会和越南工商联合会，黎明兴希望继续发扬自主、自强和创新精神，不断提升治理能力、技术水平、产品质量、资金使用效率和市场竞争力，严格遵守法律，积极履行社会责任和环境责任，主动参与国内外产业链、供应链和价值链建设。（完）