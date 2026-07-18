莱州省集中力量克服自然灾害后果

截至7月18日下午，芒炭和申渊两乡已恢复供电。目前该区域雨势已停，莱州省正集中一切资源克服自然灾害后果。据莱州省人民委员会的最新报告，山洪已造成4人死亡、4人失联、8人受伤。暴雨洪水还对民众的财产造成严重损失。芒炭乡共有29户家庭房屋受损，超过400公顷水稻和农作物被土石掩埋或被洪水冲走。32号国道和279号国道出现多处山体滑坡导致交通中断。初步估计总损失超过1200亿越盾。

莱州省军事指挥部政委 黎文长大校：“我们与其他力量配合，发挥“四就地”方针，以最快、最有效的方式开展工作，优先救人，后救财产。截至目前，武装力量继续开展各项工作，以稳定疏散到文化屋等区域的民众的食宿和各方面生活，让民众安心。

为应对紧急情况，莱州省已迅速调动超过500名干部和战士，包括军队、公安、民兵自卫队、医务人员、共青团及各村村民，协助救援救灾，将危险区域民众紧急疏散至学校、文化馆、机关驻地等安全地点。

莱州省人民委员会主席何光忠：目前水位已开始下降，我们已指示各力量绝不能掉以轻心，必须将全部民众转移到安全地带。据指委会报告，截至目前，全省范围内，特别是山体滑坡高风险区域的民众已全部转移至安全地点。我们也指示必须绝对保障民众和参与救援力量的生命和财产安全。交通分流疏导方案也已同步展开。此外，我们正部署搜寻失踪人员的方案。

目前天气已无雨，有利于各力量协助山体滑坡各村民众转移人员和财产至安全地点。职能力量已在危险区域设立围栏和检查站；施工单位已调动人力、车辆和机械清理各条道路，临时通车服务救援工作。（完）