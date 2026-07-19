经济

越南将岘港定位为值得投资与奉献之地

在新发展阶段，岘港在行政区划合并后获得了更多土地、人口和资源空间，为在更大规模上重组发展模式创造了条件。该市正在大力吸引投资、完善体制并有效利用资源，以发展新的增长模式。

由岘港市人民委员会主办的“2026年岘港半导体与高科技”研讨会上的展览展示空间。图自越通社
由岘港市人民委员会主办的“2026年岘港半导体与高科技”研讨会上的展览展示空间。图自越通社

越通社河内——在新发展阶段，岘港在行政区划合并后获得了更多土地、人口和资源空间，为在更大规模上重组发展模式创造了条件。该市正在大力吸引投资、完善体制并有效利用资源，以发展新的增长模式。

完善政策提升体制能力

奥地利前财政部长爱德华·穆勒（Eduard Muller）表示，越南目前是亚洲最具活力的经济体之一，而岘港正面向国际金融中心、自由贸易区、绿色金融、数字资产、人工智能和现代城市基础设施等新模式。为实现这些目标，该市需要提升体制能力、推进行政改革、加强技术应用并有效协调政府与私营部门之间的合作等。

瑞士商会亚洲区（SwissCham Asia）主席乌尔斯•卢斯滕贝格（Urs Lustenberger）博士认为，越南拥有良好的体制基础，但需要避免各地方之间的分散投资；同时继续构建透明、平等的投资环境，发展创业生态系统，尤其是在金融领域。

以人力资源和技术提升竞争力

Marvell Technology越南公司总经理黎光淡评价称，凭借年轻、高素质的人力资源，越南在半导体领域具有诸多优势。他建议岘港大力推进培养具备人工智能应用能力、软技能和团队协作能力的人力资源，以满足高科技行业的要求。

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Karcher越南科技清洁设备生产厂二期于2026年7月投入运营。图自越通社

2018年诺贝尔经济学奖得主保罗•罗默（Paul Romer）教授认为，政府通过投资基础设施、拓展城市空间、为民众创造就业和住房，在发展新型经济模式中发挥重要作用。同时，需要鼓励人工智能的研究和应用，确保所有民众都能公平地获取知识、科学与技术。

为新发展模式率先探路

据岘港市人民委员会主席阮雄表示，该市汇聚了地理位置、交通基础设施、特殊机制和数字政府平台等多重优势。国际金融中心、自由贸易区和试点机制的推进将有助于验证新发展模式，为国家完善体制作出贡献。

今后岘港优先吸引高质量项目，特别是能够推动创新、技术转让和人才培养的项目；发展科技、人工智能、半导体芯片、数据中心和数字经济生态系统。该市继续朝着成为宜居、宜游、宜投资、宜奉献之地的目标迈进；以民众生活质量为中心，同时希望继续得到国内外专家、科学家和企业界的陪伴与支持，以提升国际竞争力。（完）

越通社
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