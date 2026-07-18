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东盟成立59周年：国际地位和影响力不断提升

7月17日，东盟成员国驻墨西哥大使馆举行东盟盟旗升旗仪式，庆祝东盟成立59周年（1967年8月8日—2026年8月8日）。

东盟盟旗升旗仪式。图自越通社
东盟盟旗升旗仪式。图自越通社

越通社墨西哥城——7月17日，东盟成员国驻墨西哥大使馆举行东盟盟旗升旗仪式，庆祝东盟成立59周年（1967年8月8日—2026年8月8日）。

越通社驻墨西哥记者报道，泰国驻墨西哥大使、2026年7月至12月任期东盟驻墨西哥委员会（ACMC）轮值主席鲁杰·塔蒙功（Rooge Thammongkol）在仪式上致辞时表示，东盟已发展成为世界上最成功的区域组织之一，在促进亚太地区和平、稳定与合作方面发挥着核心作用。

鲁杰·塔蒙功表示，依托政治安全共同体、经济共同体和社会文化共同体三大支柱，东盟继续弘扬团结精神，增强适应能力，与各合作伙伴保持平衡关系，不断提升国际地位。

鲁杰·塔蒙功同时高度评价东盟驻墨西哥委员会14年来在墨西哥积极推广东盟形象所发挥的重要作用，对越南、马来西亚和菲律宾驻墨大使馆积极在墨西哥各州和城市开展经贸、投资、旅游及民间交流系列活动，为提升东盟在拉美国家的影响力和知名度作出积极贡献给予充分肯定。

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墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛菲发表讲话。图自越通社

墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯·赛菲（Fernando González Saiffe）强调，在当前国际社会面临诸多挑战的背景下，东盟是多边主义和区域合作的典范。他透露，墨西哥政府正加快推进国内相关程序，力争于2026年内加入《东南亚友好合作条约》（TAC），并将其视为推动墨西哥与东盟关系迈入新发展阶段的重要基础。

活动期间还举行东盟驻墨西哥委员会轮值主席交接仪式，菲律宾驻墨西哥大使阿尔文·R·德莱昂（Arvin R. De Leon）将主席一职移交给泰国驻墨西哥大使鲁杰·塔蒙功（Rooge Thammongkol）。2026年上半年担任ACMC轮值主席期间，菲律宾驻墨西哥使馆已同东盟各成员国驻墨外交机构密切配合，开展了多项外交活动，加强与墨西哥地方政府、工商界及学术界的联系，积极宣传东盟共同体形象，推动东盟与墨西哥合作关系不断向前发展。

东盟成立于1967年8月8日，最初由5个创始成员国组成，目前拥有11个成员国，总人口约7亿，国内生产总值（GDP）超过4万亿美元，是世界第五大经济体。经过59年的发展，东盟持续巩固其作为区域一体化重要推动力量的地位，积极发挥在区域架构中的核心作用，为亚太地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）

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