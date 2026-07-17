印尼时隔近14年重新启动核反应堆

越通社河内——印度尼西亚已正式恢复其TRIGA 2000研究型核反应堆的运行。该反应堆在停止运行近14年后重新启用，标志着印尼在核科学发展战略以及为未来几十年发展核电目标做准备的过程中迈出了重要一步。



据越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚国家研究创新署（BRIN）7月16日表示，位于万隆市、功率为1兆瓦（MW）的TRIGA 2000反应堆在经过全面升级后已重新投入运行。该反应堆于1965年在印尼第一任总统苏加诺执政时期首次投入运行，但在2011年9月被迫暂停运行。



目前，TRIGA 2000反应堆服务于多项研究活动，包括核工程、放射性同位素生产、放射性药物研发以及中子活化分析（一种高精度确定材料化学成分的方法）。

尽管尚未拥有商业核电站，但印尼通过研究型反应堆系统、专家队伍以及核医学应用网络，已在核能领域建立了相当扎实的基础。



根据国家能源发展规划，印尼的目标是在2030年代初期投入运行首批总装机容量约500兆瓦（MW）的核电站，并在2040年代将这一数字提升至7-8吉瓦（GW），到2060年代达到35-37吉瓦（GW），旨在实现能源供应多元化并满足日益增长的电力需求。（完）

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