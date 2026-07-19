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越南设立国家芯片试产中心 迈向半导体技术自主

半导体被视为数字经济的基础，也是全球竞争中的战略技术。为了逐步掌握这一领域，越南不仅需要高素质人力资源，还必须完善创新生态系统。国家半导体芯片试产支持中心的成立，有望为实现在技术自主方面的渴望增添新动力。

这家企业研发的无人驾驶飞机正逐步彰显越南企业在技术掌控上的能力。然而，在这些高科技产品的背后，仍存在着一个值得深思的现实。

尽管企业多次寻找国产芯片用于产品开发，但至今仍未找到能从设计、试制到完整测试都能满足其要求的合作伙伴。

HTI集团HTI UAS总经理 谢玉青：“到目前为止，HTI仍只是半导体芯片的使用方。我们曾努力寻找越南产的芯片系列，但尚无供应商能满足要求。”

HTI的故事也是众多从事人工智能、机器人、物联网或智能设备领域的越南企业的普遍现状。据科技部统计，越南目前约有60家微电路设计企业，超过7000名半导体工程师，2025年行业营收超过210亿美元。然而，试产环节（即流片）仍然是最大的瓶颈。

越南国家半导体芯片试产支持中心近日在河内正式亮相。这被视为完善半导体价值链、连接从研究、设计、试制、封装、测试到产品商业化各环节的重要一步。

通过共享试产模式，多个芯片设计可被集成到同一片晶圆上，有助于显著降低产品开发成本和时间。

越南科技部部长 武海军：“要创造突破，必须要有真正优秀的人才。金钱、技术或政策只能帮助增加价值，唯有人才能带来转折点。”

该中心不仅协助企业，还为各大学、研究院所及学生创造条件，让他们能接触到贴近工业生产实际的研究环境。在成立当天，中心已与19家国内外合作伙伴签署合作协议，其中包括英特尔、新思科技、楷登电子、安靠、台积电、格罗方德等众多全球半导体行业巨头。

英特尔集团副总裁、英特尔越南总经理Kenneth Tse：“该中心的成立是恰逢其时且具有战略意义的举措，有助于推动创新、提高试产能力，并为越南半导体行业培养高素质人力资源。”

然而，专家认为，要在半导体领域走得更远，越南需要选择符合自身优势的发展方向。

越南材料技术与半导体微电路专家 阮碧燕教授博士：“一枚芯片只有在经过封装、测试、集成到系统中并证明其应用能力后，才真正具有价值。如果缺少任何一个环节，整个链条都可能停留在图纸上。”

国家半导体芯片试产支持中心的成立，不仅仅是增添一个新的技术设施。更重要的是，这是完善越南半导体生态系统中缺失环节的一步。当越南工程师的设计有机会在国内实现为最初的芯片时，从构想到产品的距离将被缩短。这也是“越南制造”在半导体领域的渴望逐步成为现实的基础，推动越南更接近掌控数字时代核心技术这一目标。（完）

越通社
#半导体 #芯片 #高素质人力资源
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