芒炭努力稳定灾后生活

在芒炭乡农升村，卢氏玄女士的家已被山洪冲毁，整个院落、园地和活动空间均遭到严重破坏。她家最大的幸运是孩子们都安然无恙。

芒炭乡农升村村民 卢氏玄：“泥石从上方倾泻而下，覆盖了一切。我们母子三人来不及跑，周围全是水，哪里也去不了，孩子被困在里面，幸好部队及时下来帮忙，才把两个小孩救了出来。现在屋里全淹了，得动员附近的乡亲邻居，谁家损失不重的就过来搭把手。”

赵氏聘女士家的两层小楼也被泥浆灌满，从一楼到楼梯间均淤积严重。短短一瞬间，多年积蓄和生活用品均被洪水冲走。

芒炭乡11队村民 赵氏聘： “各职能部门、乡公安、乡干部都上来救灾，先把屋里的泥沙清出去，再看看家里还有什么能用的东西，帮我们取出来。”

为不让灾民在灾难后孤立无援，洪水一退，当地党委和政府便最大程度地动员力量支援恢复重建。数百名公安、部队、民兵、教师和地方群众共同出动，清理淤泥、移除倒伏树木、进行环境消杀，帮助各户家庭尽快稳定住所。目前，多支慈善团体已抵达灾区，向灾民提供大米、干粮、方便面及各类生活必需品，助力民众渡过眼前难关。

芒炭乡党委书记、人民议会主席 陶文热： “目前，由于11队区域的乡际交通仍然中断，且两侧受灾严重，各力量之间的机动和协调配合在一定程度上遇到困难。”

据堤坝管理与防灾局19日上午发布的消息，7月15日至18日，老街、莱州、奠边、山罗等省发生的暴雨、洪水、内涝、山洪和山体滑坡已导致8人死亡和失踪（4人死亡，4人失踪），莱州省另有9人受伤。同时，暴雨洪水与山体滑坡造成21栋房屋倒塌；144栋房屋受损；275栋房屋紧急疏散；64栋房屋受淹或受滑坡影响。农业方面，约696公顷水稻和农作物；28头牲畜、62只家禽死亡或损失。

特别值得注意的是，莱州、山罗、奠边等省多处道路路段及乡际、村际道路发生严重山体滑坡。

莱州省32号国道部分路段和山罗省109号省道18处位置目前仍处于拥堵未通状态。

据估算，连日来自然灾害给北部山区各省造成的经济损失约2550.4亿越盾。

目前，各地正继续部署力量与设备进行灾后恢复工作，同时对损失情况进行核查、评估与更新统计。（完）