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林同省瞄准清真产业新赛道

依托高科技农业优势，林同省正积极开拓清真市场，推动农产品和食品产业向更高附加值方向发展。当地拥有蔬菜、花卉、咖啡、茶叶、水果等优质农产品，以及丰富的农产品加工资源，在发展清真产业方面具备良好基础。

林同省宁嘉乡红恩生产贸易有限责任公司职员范氏恩：“公司主要生产植物类产品，只要原料符合清真标准，并在加工、包装等环节严格执行相关规范，产品就具备进入清真市场的条件。”

德仲乡祥原公司职员范青俊：“清真市场既是机遇，也是挑战。随着全球消费者越来越关注健康、安全和高品质食品，清真产品不仅受到穆斯林消费者欢迎，也逐渐赢得更广泛市场的青睐。”

目前，林同省已有38家企业和经营单位在农产品、食品和旅游等领域获得清真认证。2026年前5个月，该省对穆斯林市场出口额约达4000万美元，虽然取得积极成效，但与当地的发展潜力相比仍有较大提升空间。

越南社会科学翰林院干部丁功黄副教授、博士：获得ISO、HACCP以及有机认证的产品，通常已满足80%至90%的清真认证要求。对于已获得“四星”“五星”OCOP认证的产品而言，进一步申请清真认证并进入穆斯林市场具有较高可行性。

目前，全球穆斯林人口约20亿，清真市场已成为全球增长最快、最具活力的消费市场之一。未来，林同省将重点发展清真食品、旅游、商贸以及面向穆斯林游客的健康服务等产业。同时，该省将统筹加大宣传推广、贸易促进和企业扶持力度，进一步开拓潜力巨大的穆斯林市场。（完）

越通社
#清真产业 #食品产业 #茶叶
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