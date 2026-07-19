胡志明市城市铁路网络技术转让合作

越通社胡志明市——7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。



据此，双方当前合作重点是在2号地铁线（滨城-参良）及2026-2030年阶段城市铁路项目上进行研究部署；逐步研究、接收和掌握信息、信号、电力、机电、数据采集与监视控制系统（SCADA）、运行控制中心（OCC）、自动售检票系统（AFC）、站台门（PSD）等子系统的技术；同时推动技术转让、人力资源开发和国内企业能力建设。



双方还将协调研究和应用人工智能、数字孪生、建筑信息模型、地理信息系统、物联网、大数据、电子身份识别等先进技术及其他数字技术解决方案，以提高系统管理、运营和维护效率；面向未来建设胡志明市城市铁路全网一体化运营控制中心。此次合作有望逐步形成专家、工程师队伍，同时发展有足够能力参与地铁线路设计、系统集成、运营和维护的越南企业。



全球技术电信总公司董事长梁德明大校强调，该公司将与胡志明市城市铁路管理委员会在系统集成研究和技术转让方面携手合作，发挥其在数字技术、数字化转型和网络安全方面的优势，为提高城市铁路系统管理、运营和开发效率做出贡献，逐步建设国内技术能力。



胡志明市城市铁路管理委员会主任潘公平表示，投资地铁线路不仅停留在基础设施建设，还必须面向掌握技术、掌握数据和提升越南在城市铁路领域内生能力的目标。潘公平相信，胡志明市城市铁路管理委员会与全球技术电信总公司的合作将有助于形成由越南逐步掌握的城市铁路技术生态系统，为城市地铁网络的可持续发展奠定基础。



胡志明市人民委员会副主席黄原营高度评价双方的合作，并建议，应注重标准化共享技术架构和数据，推动技术转让、人力资源培训、提升国内企业能力，并确保越南对数据的管理和开发权利。他说，市人民委员会将继续为研究、技术转让和铁路工业发展活动创造有利条件，以建设现代化、智能和可持续的公共交通系统。（完）

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