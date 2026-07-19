科技

胡志明市城市铁路网络技术转让合作

7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。

合作备忘录签署仪式现场。图自tphcm.chinhphu.vn
合作备忘录签署仪式现场。图自tphcm.chinhphu.vn

越通社胡志明市——7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。

据此，双方当前合作重点是在2号地铁线（滨城-参良）及2026-2030年阶段城市铁路项目上进行研究部署；逐步研究、接收和掌握信息、信号、电力、机电、数据采集与监视控制系统（SCADA）、运行控制中心（OCC）、自动售检票系统（AFC）、站台门（PSD）等子系统的技术；同时推动技术转让、人力资源开发和国内企业能力建设。

双方还将协调研究和应用人工智能、数字孪生、建筑信息模型、地理信息系统、物联网、大数据、电子身份识别等先进技术及其他数字技术解决方案，以提高系统管理、运营和维护效率；面向未来建设胡志明市城市铁路全网一体化运营控制中心。此次合作有望逐步形成专家、工程师队伍，同时发展有足够能力参与地铁线路设计、系统集成、运营和维护的越南企业。

全球技术电信总公司董事长梁德明大校强调，该公司将与胡志明市城市铁路管理委员会在系统集成研究和技术转让方面携手合作，发挥其在数字技术、数字化转型和网络安全方面的优势，为提高城市铁路系统管理、运营和开发效率做出贡献，逐步建设国内技术能力。

胡志明市城市铁路管理委员会主任潘公平表示，投资地铁线路不仅停留在基础设施建设，还必须面向掌握技术、掌握数据和提升越南在城市铁路领域内生能力的目标。潘公平相信，胡志明市城市铁路管理委员会与全球技术电信总公司的合作将有助于形成由越南逐步掌握的城市铁路技术生态系统，为城市地铁网络的可持续发展奠定基础。

胡志明市人民委员会副主席黄原营高度评价双方的合作，并建议，应注重标准化共享技术架构和数据，推动技术转让、人力资源培训、提升国内企业能力，并确保越南对数据的管理和开发权利。他说，市人民委员会将继续为研究、技术转让和铁路工业发展活动创造有利条件，以建设现代化、智能和可持续的公共交通系统。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #胡志明市城市铁路管理委员会 #全球技术电信总公司 #城市铁路 #网络技术转让 #合作备忘录 胡志明市
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

越南教育出版社为教师使用统一教材进行培训。图自越通社

胡志明市拟自2026~2027学年起向学生免费提供教科书

胡志明市拟自2026~2027学年起，按照借阅—归还模式，对所有参加普通教育（12年学制）、继续教育以及扫盲教育的学生和学习者实行教科书免费政策。对于国防安全教育课程教材，预计自2027~2028学年起实施免费政策。这是胡志明市教育与培训局7月17日提出的在全市范围内实施基础教育教科书免费方案的建议。

更多

“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社

越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行

国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社

越南重视基础科学研究工作

基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

政府副总理胡国勇发表讲话。图自政府门户网站

政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。

国会主席陈青敏在2025年VinFuture大奖上向获奖科学家授予纪念章。图自越通社

链接全球知识资源 为越南创造新价值

运行五年多来，由Vin集团（Vingroup）创设的非营利性全球科学技术奖项及基金会——VinFuture的烙印不仅体现在已颁发的各个奖项上，还体现在正在持续为越南创造新价值的多项科学合作上。众多世界领先科学家已来到越南分享知识，并在科研项目、技术顾问和人力资源培训中一路同行。

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

过去一段时间，为落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型取得突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南诸多地方主动制定行动计划，推动技术应用并形成新的发展模式。然而，实践表明，仍需进一步完善体制、财政机制和基础设施，以畅通发展资源的配置和利用渠道。

TAZMO越南有限公司（位于西宁省隆后工业园区，100%日本投资）每年生产约7万台设备，为当地300多名劳动者提供了稳定就业岗位。图自越通社

日本半导体专家：越日合作前景广阔 越南迎来发展新机遇

在越南大力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的背景下，半导体产业被确定为需要优先发展的战略技术领域之一。在不断完善体制机制、政策体系和人才培养工作的同时，越南也正持续加强国际合作，以获取先进技术、提升科研能力，并逐步深度融入全球半导体产业价值链。

Wistron Infocomm越南有限公司在同文三工业园高效运营，增资2.84亿美元。图自越通社。

制造业的生死竞速：绿色转型与人工智能重塑产业未来

曾几何时，提起制造业，人们脑海中浮现的总是烟囱林立、机器轰鸣的传统工厂景象。而今天，一场悄然而深刻的产业变革正加速推进——绿色生产线与人工智能（AI）的深度融合，催生出“双重转型”（即绿色转型与数字化转型并进）的新潮流，也倒逼越南企业加快提升竞争力，以稳固其在全球供应链中的地位。

多国科学家一同参加“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动。图自越通社

第十届越南中微子学校汇聚多国科学家

7月15日，“越南相遇”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行“第十届越南中微子学校（VSON10）”活动开幕式，吸引来自意大利、英国、俄罗斯、印度、日本、马来西亚和越南等7个国家的40余名科学家、青年研究员、研究生和大学生一同参加。

引导民众安装和适用VNeID应用程序。图自越通社

引导少数民族同胞使用VNeID和数字服务

7月14日，广治团省委常委会与省公安厅联合举行“数字夏季与VneID战役，引导数字公民，同人民一道实施第6号提案”出征仪式。该活动以线上连线方式连接至全省各乡、坊，得到了团员青年的积极响应。

资料图。图自越通社

越南在利用谷歌AI辅助学术研究方面领跑东南亚

谷歌于7月14日公布的东南亚地区Gemini使用数据统计显示，越南在将人工智能（AI）应用于学术领域居首位。其中，学术活动占越南用户指令总数的17%，高于该地区11%的平均水平。报告还指出，每月有超过16万名学生使用Gemini Canvas备考工具，而教育工作者每天则创建5.5万条与教学辅助相关的请求。

2025年8月25日，与会代表参观战略技术产业三大创新网络发布仪式上的展位。图自越通社。

吸引高质量人才投身战略科技领域

培养和集聚基础科学、关键工程技术及战略性科技领域的高素质人才，已成为当前一项十分紧迫的战略任务。在此背景下，越南政府出台面向学生的直接资助政策被寄予厚望。该政策不仅有望进一步增强STEM（科学、技术、工程、数学）专业的吸引力，也将有力推动重点领域人才培养质量的整体提升。

越南农产品溯源更便捷、更透明。图自越通社

科技创新驱动农业高质量发展

近年来，数字化转型、人工智能（AI）、溯源技术以及电子商务正不断深入农业领域。许多地方、企业、合作社和农户逐步将科技和数字化转型应用于农业生产与销售，为农产品更好满足市场需求开辟了新路径。

双轨制培训：转变育人理念 培养高素质技术技能人才

双轨制培训：转变育人理念 培养高素质技术技能人才

面对科学技术与数字化转型的快速发展要求，职业教育正面临着更新培训方案、转变人力资源发展思维的压力。各职业教育机构正加快实现从“以现有能力为导向的培训”向“根据劳动力市场需求培训”转变。企业实质性参与的双轨制培训模式是缩小"培训与用工"差距的重要方向，有助于打造一支高技能、掌握现代技术的劳动力队伍。