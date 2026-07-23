推动越南与奥地利地方间战略技术合作

越通社河内——在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。
越通社驻中欧记者报道，武黎太煌介绍了越南至2045年的发展方向，其中确定科技、创新和数字化转型为新的增长动力，同时强调越南正大力吸引高质量、高技术投资。
他高度评价上奥地利州的优势，特别是被誉为奥地利“硅谷”的林茨市，建议加强双方企业、研究院所和大学之间的对接；推动在人工智能、半导体、机器人、自动化、量子技术和生物技术等领域的合作。他还通报了计划于今年12月举办以量子技术为主题的第四届越南-奥地利技术论坛。
双方还就教育、高素质人力资源培训领域的合作潜力进行了交流，特别是护理、信息技术和机械等专业；加强各大学之间的对接，为越南学生和专家参加在奥地利的培训和研究项目创造条件。
在旅游方面，双方一致同意加强目的地推广和旅行社对接，逐步开通直飞航线，并协调配合于今年10月在维也纳举办越南-奥地利旅游论坛。
武黎太煌还建议上奥地利州政府继续为当地越南社群生活、学习和工作创造便利条件，同时支持于8月2日在林茨举办越南文化日活动。
托马斯·施泰尔策高度评价越南经济社会发展成就，同意加强与越南的战略技术合作，配合大使馆开展科技外交项目，其中包括量子技术论坛。他还肯定林茨市越南社群的积极贡献，并表示将继续支持今后的文化交流和企业对接活动。（完）
外交部例行记者会：边境地区学校将促进越南与邻国交流合作
7月9日下午，越南外交部发言人范秋姮在越南外交部例行记者会上，就越共中央政治局关于在248个陆地边境乡建设248所九年一贯制寄宿学校的主张在促进边境地区民间交流、巩固互信和维护边境地区和平稳定合作环境方面的意义回答记者的提问。