推动越南与奥地利地方间战略技术合作

越通社河内——在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。



越通社驻中欧记者报道，武黎太煌介绍了越南至2045年的发展方向，其中确定科技、创新和数字化转型为新的增长动力，同时强调越南正大力吸引高质量、高技术投资。



他高度评价上奥地利州的优势，特别是被誉为奥地利“硅谷”的林茨市，建议加强双方企业、研究院所和大学之间的对接；推动在人工智能、半导体、机器人、自动化、量子技术和生物技术等领域的合作。他还通报了计划于今年12月举办以量子技术为主题的第四届越南-奥地利技术论坛。



双方还就教育、高素质人力资源培训领域的合作潜力进行了交流，特别是护理、信息技术和机械等专业；加强各大学之间的对接，为越南学生和专家参加在奥地利的培训和研究项目创造条件。



在旅游方面，双方一致同意加强目的地推广和旅行社对接，逐步开通直飞航线，并协调配合于今年10月在维也纳举办越南-奥地利旅游论坛。



武黎太煌还建议上奥地利州政府继续为当地越南社群生活、学习和工作创造便利条件，同时支持于8月2日在林茨举办越南文化日活动。



托马斯·施泰尔策高度评价越南经济社会发展成就，同意加强与越南的战略技术合作，配合大使馆开展科技外交项目，其中包括量子技术论坛。他还肯定林茨市越南社群的积极贡献，并表示将继续支持今后的文化交流和企业对接活动。（完）

越通社