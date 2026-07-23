科技

推动越南与奥地利地方间战略技术合作

在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。

双方代表合影。图自越通社
双方代表合影。图自越通社

越通社河内——在访问上奥地利州期间，7月22日，越南驻奥地利大使武黎太煌与该州州长托马斯·施泰尔策（Thomas Stelzer）举行工作会谈，就推动双方在贸易投资、科技、教育、劳务、旅游和民间交流等领域的合作措施进行交流。

越通社驻中欧记者报道，武黎太煌介绍了越南至2045年的发展方向，其中确定科技、创新和数字化转型为新的增长动力，同时强调越南正大力吸引高质量、高技术投资。

他高度评价上奥地利州的优势，特别是被誉为奥地利“硅谷”的林茨市，建议加强双方企业、研究院所和大学之间的对接；推动在人工智能、半导体、机器人、自动化、量子技术和生物技术等领域的合作。他还通报了计划于今年12月举办以量子技术为主题的第四届越南-奥地利技术论坛。

双方还就教育、高素质人力资源培训领域的合作潜力进行了交流，特别是护理、信息技术和机械等专业；加强各大学之间的对接，为越南学生和专家参加在奥地利的培训和研究项目创造条件。

在旅游方面，双方一致同意加强目的地推广和旅行社对接，逐步开通直飞航线，并协调配合于今年10月在维也纳举办越南-奥地利旅游论坛。

武黎太煌还建议上奥地利州政府继续为当地越南社群生活、学习和工作创造便利条件，同时支持于8月2日在林茨举办越南文化日活动。

托马斯·施泰尔策高度评价越南经济社会发展成就，同意加强与越南的战略技术合作，配合大使馆开展科技外交项目，其中包括量子技术论坛。他还肯定林茨市越南社群的积极贡献，并表示将继续支持今后的文化交流和企业对接活动。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #奥地利 #地方间 #战略技术合作 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

黎明兴总理与出席东盟—俄罗斯关系建交35周年纪念峰会的各国代表团团长就亚欧一体化进行工作座谈。图自越通社

📝时评：外交促进发展——从战略远见到执行纪律

迈入国家发展新纪元，越共中央政治局于2026年5月19日颁布了关于贯彻落实越共十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议。该决议为外交工作确立了全新的战略视野，即外交工作不再局限于捍卫独立与主权的传统任务，而是必须直接服务于构建和缔造国家的发展能力。同时，为了切实高效地履行这一任务，党要求必须严格纪律执行，对决议的贯彻落实情况开展常态化的检查与监督。

更多

越南科技部长武海军发表录像讲话，祝贺世界知识产权组织（WIPO）第68届成员国大会开幕。（图片来源：越南常驻日内瓦代表团供图）

越南知识产权领域融入国际程度已有明显改善

越南已主动完善体制，逐步建立了与国际标准接轨的知识产权体系，并取得了多项积极成果。与区域内其他国家相比，越南在知识产权领域拥有诸多亮点，多项指标和标准得到改善。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。

农业学院的教师指导学生操作集成人工智能（AI）和物联网（IoT）的现代设备，以开展科研活动。图片来源：越通社

构建科技人才生态体系 激发创新发展新动能

为推动科技创新真正成为经济增长的新引擎，越南正着力构建更加开放、更具竞争力的人才生态体系，通过完善政策机制、优化创新环境、深化国际合作，吸引、集聚和留住国内外高层次科技人才，为国家高质量发展提供坚实的人才支撑。

Viettel半导体芯片制造厂项目效果图。图自Viettel

河内构建半导体产业发展基础

凭借体制、基础设施、人力资源和创新生态系统的优势，河内正努力成为全国半导体研究、开发和人才培养中心，同时逐步更深层次地参与全球价值链。

新加坡半导体产业协会、越南半导体产业人才发展联盟（SEVINA）与FPT Polytechnic大专学校签署合作协议。图自越通社

越新拓展半导体产业合作新空间

2026年7月21日上午，光中软件园发展一人有限责任公司（QTSC）与越南驻新加坡商务处在胡志明市联合举办2026年越南—新加坡半导体产业合作论坛，旨在促进投资对接、技术转移、人才培养，并扩大双方半导体领域合作范围。

服务于数字政府基础设施建设和非现金支付技术展览会。图自越通社

越南批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》

越南政府副总理胡国勇于2026年7月14日签发了第1266/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段国家数字化转型战略及2045年愿景》。根据《战略》，到2045年，越南将建设成为繁荣安全、充满人文情怀、高度发达的数字化国家；全面、同步、深入、包容地推进数字转型，使其成为国家发展的主要方式和经济增长的重要动力，助力提升劳动生产率、国家竞争力和人民生活质量。

嘉莱省人民委员会副主席林海江发表讲话。图自越通社

越南第二届量子拓扑材料高级研修班汇聚来自12个国家多位顶尖科学家

7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。

胡志明市越南国际金融中心。图自越通社

促进增长 提升越南金融地位

在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

获奖队获得表彰。图自越通社

2026年越南人工智能创新解决方案竞赛寻找应对实际难题的卓越AI解决方案

在经历了一连串长达48小时的高智力挑战（黑客松/Hackathon）后，越南人工智能创新解决方案竞赛（Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026）闭幕式暨结果公布仪式在河内19日下午正式举行；与此同时，活动对将全球智慧应用于解决越南实际难题的新一代“AI建造者”（AI Builders）进行了表彰。

“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社

越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行

国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

合作备忘录签署仪式现场。图自tphcm.chinhphu.vn

胡志明市城市铁路网络技术转让合作

7月17日下午，胡志明市城市铁路管理委员会（MAUR）与全球技术电信总公司（GTEL）签署了关于城市铁路网络系统集成研究与接收技术转让的合作备忘录，从而逐步掌握城市铁路系统的核心技术。

越南科技翰林院材料科学研究所实验室。图自越通社

越南重视基础科学研究工作

基础科学研究被确定为知识基础和战略性问题，直接关系到发展模式、国家自主能力和地位。因此，党和国家的路线和政策要求重视基础研究，为科学技术发展奠定基础。

政府副总理胡国勇发表讲话。图自政府门户网站

政府副总理胡国勇提出AI发展五大支柱

7月17日下午，越共中央委员、政府副总理胡国勇出席“构建人工智能（AI）合作发展生态系统”论坛并发表讲话。该论坛由越南绿色转型与数字化转型发展研究院（IGD）联合多所大学和学院举办。

国会主席陈青敏在2025年VinFuture大奖上向获奖科学家授予纪念章。图自越通社

链接全球知识资源 为越南创造新价值

运行五年多来，由Vin集团（Vingroup）创设的非营利性全球科学技术奖项及基金会——VinFuture的烙印不仅体现在已颁发的各个奖项上，还体现在正在持续为越南创造新价值的多项科学合作上。众多世界领先科学家已来到越南分享知识，并在科研项目、技术顾问和人力资源培训中一路同行。

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

将科学技术和创新置于发展战略中心位置

过去一段时间，为落实越共中央政治局关于推动科学技术、创新和国家数字化转型取得突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南诸多地方主动制定行动计划，推动技术应用并形成新的发展模式。然而，实践表明，仍需进一步完善体制、财政机制和基础设施，以畅通发展资源的配置和利用渠道。