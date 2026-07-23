1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

越通社河内——7月22日，山东重工集团（中国）在河内东英的越南国家展览中心（VEC）举行全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会。会上，山东重工集团承诺将通过其在河内刚推出的电动车和人工智能设备等方案，加强在越南的国产化和绿色投资合作。



以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。



越南工贸部副部长张青怀发表讲话。图自BNEWS

会上，越南工贸部副部长张青怀表示，越南制定了工业、能源和物流迈向绿色、清洁、可持续发展的政策。山东重工展示的新技术解决方案符合越南绿色交通、数字化转型和提升物流基础设施质量的发展方向。



工贸部将继续与各部委配合，改善营商环境，为国内外企业创造便利条件，同时期待山东重工继续加强与越南合作伙伴的务实合作，促进国产化进程， 推动越南绿色物流供应链发展。



越南中国总商会会长孙风雷表示，当前，越南正大力推进基础设施升级与绿色能源转型，对高端制造设备带来巨大需求。山东重工选择在河内举办此次盛会，是中国绿色智能制造企业对东盟市场长期深耕的承诺。



越南中国总商会会长孙风雷发表讲话。图自BNEWS

在展示会框架内，山东重工代表与全球合作伙伴共同发布《共创绿色智能装备产业新生态倡议》，同时签署固态氧化物燃料电池（SOFC）、电动公交车、电动重卡、人工智能推土机以及智能农业机械等领域的战略合作协议。



另外，山东重工旗下公司也在展示会上介绍一系列新一代设备。（完）



Nguyễn Thu Hằng