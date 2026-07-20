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越南第二届量子拓扑材料高级研修班汇聚来自12个国家多位顶尖科学家

7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。

嘉莱省人民委员会副主席林海江发表讲话。图自越通社
嘉莱省人民委员会副主席林海江发表讲话。图自越通社

越通社嘉莱省——7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。

在研修班期间，多位国际知名量子物理学和材料科学领域的教授及顶尖科学家为学员系统讲授理论基础，介绍量子拓扑材料领域的最新研究成果。

据主办方介绍，本届研修班不仅致力于提升学员的科学素养，还着眼于增强区域量子科技研究能力，为全球量子科学与技术发展贡献力量。研修班承诺打造开放、合作、包容的学习环境，为学员开展深耕专业学习，拓展国际合作与交流搭建广阔平台。

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越南第二届量子拓扑材料高级研修班汇聚来自12个国家多位顶尖科学家。图自越通社

第二届量子拓扑材料高级研修班期间，跨学科国际科学与教育中心（ICISE）将于7月23日下午举办一场科普讲座，由2018年狄拉克奖(Dirac Medal)获奖者、美国芝加哥大学教授谭青山主讲，旨在激发嘉莱省学生传递科学精神，点燃探索热情等。

嘉莱省人民委员会副主席林海江表示，将量子拓扑材料确定为本届高级研修班的主题，体现了面向现代科学前沿研究领域的战略眼光。今天取得的基础研究成果，有望成为未来量子计算、量子通信以及新型材料与智能设备等技术发展的重要基础。因此，对基础科学的投资就是对国家发展未来的投资。

陈青云教授对越南政府已将量子科学确定为国家战略中优先发展领域之一，并决定协助在跨学科国际科学与教育中心建设量子科学中心表示高兴。在他看来，这将为越南逐步深度融入全球量子科学研究网络奠定重要基础等。

按计划，第二届“量子拓扑材料高级研修班”将于7月24日结业。（完）

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越通社
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