越南工贸部与泰国中央零售集团推动越南商品走向国际市场

越通社河内——7月20日，越南工贸部副部长潘氏胜在河内会见了中央零售集团（Central Retail）负责贸易促进和出口的副主席保罗·黎（Paul Lê）。



在会见中，保罗·黎表示，中央零售集团将配合有关单位举办第八届越南商品周，预计于2026年9月中旬在泰国曼谷CentralWorld购物中心举行。该活动旨在向泰国消费者推介越南商品的形象、品牌和品质，同时为越南企业扩大在该市场的分销渠道创造条件。



此外，中央零售集团将继续与越南工贸部携手举办2026年越南国际采购展（VIS 2026），该展会将于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行。通过该活动，集团将参与商贸对接，寻找供应源，推动越南商品进入中央零售集团的分销体系以及国际市场。



保罗·黎分享了进一步扩大在越南投资、发展现代化购物中心和超市系统的方向，同时支持农民、合作社和企业将其商品纳入中央零售集团的分销体系。



潘氏胜高度评价中央零售集团近期在各项贸易促进活动中的支持，并建议该集团继续研究推广和打造越南商品品牌的倡议。她相信双方将成功举办第八届越南商品周和2026年越南国际采购展，助力推动出口并提升越南商品在国际市场的地位。（完）

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