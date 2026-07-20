经济

渣打银行将越南2026年GDP增长预测上调至9.5%

渣打银行在最新发布的经济评估报告中指出，此次上调是基于越南经济上半年所取得的积极成果。该行预计，这一增长趋势将延续至2027年，届时GDP增长预测将达11%。

渣打银行将越南2026年GDP增长预测上调至9.5%

越通社胡志明市——渣打银行日前将越南2026年GDP增长预测大幅上调至9.5%，显著高于此前预期的7.2%。此次调整反映出越南生产、投资和消费领域强劲复苏带来的经济前景改善，也是该机构近年来上调幅度最大的一次预测修正。

渣打银行在最新发布的经济评估报告中指出，此次上调是基于越南经济上半年所取得的积极成果。该行预计，这一增长趋势将延续至2027年，届时GDP增长预测将达11%。

除上调增长预测外，渣打银行还将通胀预期下调至2026年的4.4%和2027年的3.3%，其显示价格压力有望持续缓解。在此基础上，该行认为，政策利率很可能将保持稳定，以支持增长目标并维护宏观经济稳定。

在对经济前景进行评估时，渣打银行负责越南和泰国事务高级经济学家提姆·利拉哈潘（Tim Leelahaphan）表示，2026年上半年越南经济展现出良好的韧性和适应能力，增长速度超出预期，主要得益于加工制造业、服务业和投资活动的强劲复苏，以及促进增长的政策带来的积极影响。

今年下半年，越南国内需求保持积极趋势，基础设施和生产能力的投资持续得到推进，加之经济结构转型进程不断深化，有助于构建更加平衡和可持续的增长模式，从而支持经济的长期发展目标。

渣打银行负责越南和泰国事务高级经济学家提姆·利拉哈潘

以2026年GDP增长9.5%的预测来看，渣打银行目前是对越南经济前景最为乐观的国际机构之一。

值得注意的是，上调越南经济预测的趋势也出现在部分国际金融机构中。上周，新加坡大华银行（UOB）已将越南2026年GDP增长预测从此前的7%上调至8.5%，反映了主要增长动力的改善，包括工业生产、投资以及外国直接投资（FDI）的流入。 然而，该行也指出，越南仍面临地缘政治紧张、贸易保护主义趋势以及全球经济不确定性带来的风险。

一系列国际金融机构同步上调增长预测表明外界对越南经济韧性和前景的信心不断增强。各机构普遍认为，国内需求复苏、投资资金持续流入以及促进增长和基础设施投资的政策将成为推动经济未来保持增长势头的重要动力。同时，来自外部经济环境的风险仍需密切关注，以确保实现可持续增长目标。 （完）

在宁平省福山工业园区MCNEX VINA有限责任公司（100%韩资）工厂内，生产用于出口的摄像头模组及电子元件的生产线。图自越通社

大华银行将越南2026年GDP增长预测大幅上调至8.5%

在越南经济上半年增长超出预期后，新加坡大华银行（UOB）大幅上调越南2026年GDP增长预测至8.5%，显著高于此前7%的水平。此次调整得益于制造业、投资及外商直接投资（FDI）持续增长，尽管经济仍面临地缘政治紧张和全球贸易不确定性等多重风险。

越通社
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