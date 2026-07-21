经济

越南第三区域海关货物进出口额增长超过12%

据越南第三区域海关分局统计数据显示，自年初至7月12日，第三区域（海防、太平）货物进出口总额超过667亿美元，同比增长12.1%。其中，出口额超过313亿美元，进口额超过354亿美元。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——据越南第三区域海关分局统计数据显示，自年初至7月12日，第三区域（海防、太平）货物进出口总额超过667亿美元，同比增长12.1%。其中，出口额超过313亿美元，进口额超过354亿美元。

应税进出口额超过127亿美元，同比增长11.7%。主要进出口商品包括摩托车零配件、酒类、机械设备及家具。截至7月12日，国家财政收入超过53万亿越盾，完成下达指标的61%以上。

办理海关手续的企业总数超过2.74万家，同比增长6.3%，其中加工、出口生产企业超过1.3家，报关单近130万份。

从现在到年底，第三区域海关分局将继续完善运行机制和支持通关的软件系统；部署征收和防止财政收入流失的措施；处理报关单、港口货物、系统余额及关税和海关费欠款等积压问题。同时，该单位大力推进科技应用、创新和数字化转型，以提高海关管理效率。

2026年前几个月，该分局与部分企业直接会面，了解生产经营情况，及时为企业排忧解难。在评估中东美伊冲突影响的基础上，该分局还向海防市人民委员会建言，建议考虑在2026年最后几个月降低汽油、柴油和天然气等进口货物的港口基础设施费征收标准。

此外，该分局还组织召开了有300多个协会和企业代表参加的对话会议，宣传新规定，介绍集中通关模式，并解答实施过程中遇到的问题。

第三区域海关分局是全国首个自6月1日起试点集中通关模式的单位。该分局直接为500多家企业代表进行培训，并向近1.5万人进行在线宣传。实施后，四个口岸海关近90%的积压报关单得到处理，其余报关单已分类并按规继续解决。（完）

越通社
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