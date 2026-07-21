经济

汇丰：下半年是对越南经济保持稳定节奏能力的考验

在经历上半年积极增长之后，越南经济预计将面临更多挑战，因为对通胀、汇率和利率的压力加大。据汇丰银行（HSBC）表示，今年剩下的路程不仅是保持增长势头的问题，更是对增长质量和保持宏观平衡稳定能力的考验。

胡志明市中心区域西贡河畔的金融楼群。图自越通社
胡志明市中心区域西贡河畔的金融楼群。图自越通社

越通社河内——在经历上半年积极增长之后，越南经济预计将面临更多挑战，因为对通胀、汇率和利率的压力加大。据汇丰银行（HSBC）表示，今年剩下的路程不仅是保持增长势头的问题，更是对增长质量和保持宏观平衡稳定能力的考验。

在最新公布的报告中，汇丰越南资本市场与证券服务部货币资金业务总监武平明认为，经济在上半年已建立了较为积极的基础。GDP增长8.18%，是近年来上半年最高水平，各增长动力同步改善。

工业生产、出口、国内消费和公共投资继续发挥重要支柱作用，而外商直接投资（FDI）保持积极趋势。

值得关注的是，上半年FDI注册资金达346.5亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，创5年来最高水平。外国投资者的出资购股活动增长近90%，显示出对越南中长期前景以及供应链深度转移趋势的信心。

然而，正是高增长速度也使宏观平衡变得更加敏感。当政策空间不再像以前那样充裕时，下半年随着多重变量同时汇聚，调控压力将更大。

据汇丰银行，在能源价格、进口成本和食品价格的影响下，第二季度最后几个月价格压力已快速上升。尽管核心通胀仍低于整体CPI，但随着国内总需求继续复苏，通胀维持高位的风险依然存在。

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年初至今，外资企业在广宁省各工业区和经济区投资超过20亿美元。图自越通社

此外，汇率和利率继续是调控中的两个重要变量。在年初越南盾对美元升值之后，从第一季度末起，由于国内外汇需求大幅增加，汇率压力更加明显。越南国家银行主动部署可撤销的远期外汇出售业务以及公开市场操作工具，为稳定外汇供应、系统流动性和市场预期作出了贡献。

与此同时，银行间利率和存款利率继续维持高位，反映了信贷需求增速超过资金筹集速度，以及为支持汇率稳定而需将越盾/美元利差维持在合理水平的要求。

上述演变反映了一个在货币政策空间不多的情况下快速增长的经济体的相对自然结果。这也将是主导下半年调控的变量。

武平明认为，压力将在第三季度更加集中，因为多项不利因素可能同时出现。外汇需求通常呈季节性增长，以服务于年末生产周期的原材料进口，同时这也是许多FDI企业将利润汇回国内的时期。如果美联储继续推迟货币宽松政策或油价维持高位，汇率压力可能比预期持续更长时间。

反过来，信贷增长与资金筹集之间的差距继续对系统流动性造成压力。在资金需求仍处于高位，而通胀和汇率均受外部环境影响的情况下，利率水平预计将继续反映支持增长与稳定宏观经济之间的平衡问题。

尽管如此，下半年的前景并非只有挑战。据汇丰专家表示，季节性因素可能在年末几个月创造更多积极空间，届时出口进入交货高峰期，旅游和侨汇收入通常会改善，而国内商品供应也能更好地支持价格控制目标。

另一个值得关注的动力是股市升级进程。据武平明表示，如果这一进程按计划继续推进，其影响将不仅限于改善市场情绪，还将有助于扩大国际投资者群体、改善流动性、提高资本质量，并巩固越南资产在全球市场上的地位。

从中长期来看，更稳定的外资流入也可以补充外汇供应，从而有助于减轻汇率压力，为货币政策调控创造更多空间。

据汇丰专家表示，上半年的积极增长为2026年全年奠定了有利基础。然而，剩下路程的结果将更多取决于维持增长与宏观稳定之间平衡的能力。在此背景下，公共投资、高质量FDI资金和股市升级进程有望成为结构性动力，有助于巩固经济可持续增长的基础。（完）

越通社
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