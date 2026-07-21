深化越日全面战略伙伴关系

越通社河内——越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。



会见时，黎怀忠强调，日本自由民主党高级代表团此次访越具有重要意义，为两国执政党关系及双边合作关系今后日益发展作出积极贡献。



黎怀忠介绍了越南今后对外路线和增长模式，并强调，在世界和地区形势复杂多变的背景下，越南将继续将日本视为重要伙伴，并希望不断深化越日全面战略伙伴关系。



萩生田光一祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得成功，并高度评价越南新一届领导班子推进体制改革、行政区划调整以及到2045年将越南发展成为高收入发达国家目标。



黎怀忠认为，越日关系的发展空间十分广阔。为进一步加强两国执政党关系和越日全面战略伙伴关系，他建议双方继续增进相互了解，通过高层互访巩固政治互信；加强两党各部门之间的合作；促进两国高层的承诺和协议的落实，特别是今年5月日本首相高市早苗访越期间，双方在经济、科技、教育培训等领域达成的各项协议；继续在国际和地区问题中加强协调与配合、分享立场、开展合作并相互支持。



值此机会，黎怀忠建议日方派遣政府代表和地方领导人出席将于2026年9月初在越南顺化市举行的第二次越日地方合作论坛；同时建议日本自由民主党继续出台相关政策，为在日约70万越南人营造平等、便利的生活和工作环境。



萩生田光一对黎怀忠提出的建议表示赞同，并强调，将继续努力促进日本自由民族党和日本政府切实落实两党重要合作内容，进一步深化两国关系，特别是在数字化转型、绿色转型和能源安全等领域的合作。（完）

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