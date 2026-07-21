时政

深化越日全面战略伙伴关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日本自民党代理干事长萩生田光一。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠日本自民党代理干事长萩生田光一。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠21日在外交部驻地会见了从7月20日至23日对越南进行访问的日本自民党代理干事长萩生田光一（Hagiuda Koichi）及日本自民党高级代表团。

会见时，黎怀忠强调，日本自由民主党高级代表团此次访越具有重要意义，为两国执政党关系及双边合作关系今后日益发展作出积极贡献。

黎怀忠介绍了越南今后对外路线和增长模式，并强调，在世界和地区形势复杂多变的背景下，越南将继续将日本视为重要伙伴，并希望不断深化越日全面战略伙伴关系。

萩生田光一祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得成功，并高度评价越南新一届领导班子推进体制改革、行政区划调整以及到2045年将越南发展成为高收入发达国家目标。

黎怀忠认为，越日关系的发展空间十分广阔。为进一步加强两国执政党关系和越日全面战略伙伴关系，他建议双方继续增进相互了解，通过高层互访巩固政治互信；加强两党各部门之间的合作；促进两国高层的承诺和协议的落实，特别是今年5月日本首相高市早苗访越期间，双方在经济、科技、教育培训等领域达成的各项协议；继续在国际和地区问题中加强协调与配合、分享立场、开展合作并相互支持。

值此机会，黎怀忠建议日方派遣政府代表和地方领导人出席将于2026年9月初在越南顺化市举行的第二次越日地方合作论坛；同时建议日本自由民主党继续出台相关政策，为在日约70万越南人营造平等、便利的生活和工作环境。

萩生田光一对黎怀忠提出的建议表示赞同，并强调，将继续努力促进日本自由民族党和日本政府切实落实两党重要合作内容，进一步深化两国关系，特别是在数字化转型、绿色转型和能源安全等领域的合作。（完）

越南驻日本大使范光效在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

越日友谊的生动象征

越南驻日本大使范光效强调，即将迎来第18届的“日本越南文化节”不仅是展示越南文化、美食和传统艺术的平台，更是越日两国人民深厚友谊与紧密联系的生动象征。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #日本自民党代理干事长萩生田光一 #越日 #日本 #黎怀忠 #融入国际 #第59号决议 日本
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

TAZMO越南有限公司（位于西宁省隆后工业园区，100%日本投资）每年生产约7万台设备，为当地300多名劳动者提供了稳定就业岗位。图自越通社

日本半导体专家：越日合作前景广阔 越南迎来发展新机遇

在越南大力落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的背景下，半导体产业被确定为需要优先发展的战略技术领域之一。在不断完善体制机制、政策体系和人才培养工作的同时，越南也正持续加强国际合作，以获取先进技术、提升科研能力，并逐步深度融入全球半导体产业价值链。

会见现场。图自《人民报》

推动越日防务合作关系迈上新台阶

7月8日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了日本驻越南特命全权大使伊藤直树。

更多

奥越协会名誉主席、奥地利前外交部长彼得·扬科维奇及奥越协会集体与越南驻奥地利大使武黎泰黄和奥越协会成员合影留念。图自越通社

奥地利前外交部长彼得·扬科维奇荣获越南友谊勋章

越通社驻欧洲记者报道，7月20日，越南驻奥地利大使馆与越奥友好协会配合举行仪式，向奥地利前外交部长、奥越协会名誉主席彼得·扬科维奇及奥越协会集体授予越南国家主席的友谊勋章，以表彰他们为巩固和发展越南人民与奥地利人民友好关系所作出的积极贡献。

越南工贸部长黎孟雄同美国商务部长霍华德·卢特尼克举行工作会谈。图自moit.gov.vn

越南与美国推动经贸合作

在2026年7月中旬访问美国期间，越南工贸部长黎孟雄同越南驻美国大使及公安部、外交部、财政部、科技部、农业与环境部等部委领导与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）举行工作会谈，就双边经贸合作大方向进行交流。

老挝国家通讯社《巴特寮报》电子版屏幕截图

越老特殊关系将持续向纵深发展

据越通社驻万象记者报道，值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》刊发文章，回顾了越老特殊关系的形成与发展历程，同时强调两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接将持续向纵深发展。

广宁将承办2027年APEC财长会议

广宁将承办2027年APEC财长会议

7月20日，由财政部副部长陈国方为团长的越南财政部工作代表团与广宁省人民委员会就2027年亚太经合组织（APEC）年期间财政部部级会议筹备工作进行了工作会议。