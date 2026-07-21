政府总理黎明兴担任国家民事防护指导委员会主任

越通社河内——越南政府总理黎明兴于2026年7月21日签发关于完善国家民事防护指导委员会（以下简称指导委员会）的第1328/QĐ-TTg号决定。



根据第1328/QĐ-TTg号决定，指导委员会是跨部门协调机构，为政府和政府总理制定并实施有关民防活动、应对灾害和搜寻救援、灾害紧急状态的政策、法律、战略、方案、项目、计划以及政府总理的指示性文件提供参谋意见。



指导委员会指导各部委、部级机关、有关机构、组织及地方开展民防工作，发布或取消民防等级；调配专业和兼任民防力量，确保在全国范围内开展事故和灾害预防、应对和恢复工作，并随时准备参与国际人道主义援助与灾害救援活动。另外，指导委员会开展法律与知识宣传普及；组织培训、训练与演练活动；建设工程并保障装备；促进国际合作；开展民防活动的总结与表彰会议。



按决定，政府总理黎明兴担任指导委员会主任。



政府常务副总理范家足、政府副总理兼国防部部长潘文江、政府副总理胡国勇和公安部部长、农业与环境部部长及卫生部部长担任指导委员会副主任。



本决定自签署之日起生效，并取代政府总理于2025年7月23日签发关于将国家民防指导委员会、国家防灾减灾指导委员会和国家事故、自然灾害应对与搜救委员会重组为国家民防指导委员会的第1585/QĐ-TTg号决定。（完）

越通社