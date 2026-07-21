国会主席陈青敏：城市治理思维向现代化与建设性发展转变

越通社河内——7月21日下午，越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开国会党委常委会与胡志明市市委常委会关于胡志明市若干特殊机制和政策落实情况及《城市发展法》草案制定工作的会议。



《城市发展法》草案集中将党的主张体制化，继承了关于胡志明市若干特殊机制和政策试行的第98号决议（98/2023/QH15）中依然适宜的机制，并参考了《首都法》中的类似机制政策。草案基本紧扣政治局的大政方针，特别是关于新时代胡志明市建设与发展的第09-NQ/TW号决议。该法案标志着立法思维从试点机制向建立稳定、长期法律框架的重要转变，体现了从城市国家行政管理思维向现代城市治理与建设性发展思维的跨越。



国会主席强调，该法必须具有突破性，以推动胡志明市及全国各城市的发展，并建议完善城市治理体制和权力监督机制。分权赋权、赋予城市当局就地批准投资主张、撤销许可证等权力是一项重大突破。



然而，需要明确规定被分权执行机构能力的定量标准，避免出现赋予权力但缺乏资源和专业人员的情况。关于权力监督和问责机制，赋予超越性机制必须与独立事后检查机制并行；须建立城市治理绩效评估指标，定期向公众、企业、国会和人民议会公开接受监督；同时明确法律框架，保护敢想、敢干、敢于担当的干部。

会议现场。图自越通社

国会主席要求在法案中将TOD模式（以公共交通为导向的城市开发模式）和城市动态空间规划体制化。据此，需要明确规定车站周边区域半径，允许地方对TOD交通枢纽处的地下空间和高空空间开发权进行拍卖，回收土地增值收益上缴预算以再投资于基础设施建设。



对于城市财务突破性机制和投资资源筹集问题，当前最大的瓶颈是城市缺乏自主筹集发展资金的机制。因此，法案需补充关于发行与重大基础设施项目挂钩的专门地方政府债券的规定，并试点建立按照市场化原则运行、允许公私合作（PPP）的城市基础设施发展投资基金模式。



国会主席明确指出，胡志明市需要推进数字化转型、开发创新中心等软基础设施；减少投资手续流程，简化战略性城市项目的审定；同时关注解决城市改造装修问题，特别是对河流、渠流沿岸住房的改造，以确保城市美观、安全和生活环境。此外，需要确保《城市发展法》与《土地法》、《投资法》、《公共投资法》和《国家预算法》等专项法律规定之间的同步性；明确规定根据社区共识比例征收土地用于城市重建、整顿及TOD区域开发的机制。



国会主席基本同意将《城市发展法》草案提请第十六届国会第一次非常规会议审议通过的建议，并要求抓紧完善法案档案，以便按进度、保质量开展审查工作。



胡志明市市委书记陈流光在会上发言时希望该法案能在第十六届国会第一次非常规会议上获得审议通过并早日生效，为胡志明市继续实现突破、落实两位数增长目标提供坚实的法律基础。（完）