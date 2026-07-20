越共十四届三中全会第一天工作新闻公报

越通社河内 —— 7月20日上午，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议在首都河内开幕。
一、上午，开幕式前，全体代表前往胡志明主席陵，瞻仰胡志明主席遗容；在北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈，缅怀英烈。
国会主席陈青敏代表中央政治局主持会议开幕式。越共中央总书记、国家主席苏林致开幕辞并主持会议。
中央委员会就干部工作、审议并对违纪党员执行纪律处分工作进行了讨论。中央委员会以高度一致表决通过了对越共第十二届中央委员会委员、原北江省（现为北宁省）省委书记、党组书记、省人民议会主席裴文海给予撤销党内一切职务的纪律处分。
在各小组讨论中，中央委员和各位代表就以下内容进行讨论：
（1）第十四届中央委员会关于党员不得从事事项的规定。
（2）关于修改补充中央委员会2026年4月8日发布关于执行党章的第20-QĐ/TW号的方案。
二、下午，中央委员和各位代表分组讨论以下内容：
（1）关于革新越南发展模式的方案。
（2）关于第十三届中央委员会2022年6月16日发布关于进一步革新、完善土地制度、政策，提高土地管理和使用效力、效率，创造动力将越南建设成为高收入发达国家的第18-NQ/TW号决议阶段性总结方案，以及修改《土地法》和相关法律的思路。
7月21日，中央委员会将继续按议程开展工作。（完）
越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕
2026年7月20日上午，越共中央第十四届中央委员会第三次全体会议在党中央总部隆重开幕。会议开幕之前，党和国家领导以及与会代表前往胡志明主席陵墓敬献花圈。