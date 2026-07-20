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越共十四届三中全会第一天工作新闻公报

7月20日上午，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议在首都河内开幕。

7月20日上午，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议在首都河内开幕。图自越通社
7月20日上午，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议在首都河内开幕。图自越通社

越通社河内 —— 7月20日上午，越南共产党第十四届中央委员会第三次会议在首都河内开幕。

一、上午，开幕式前，全体代表前往胡志明主席陵，瞻仰胡志明主席遗容；在北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈，缅怀英烈。

国会主席陈青敏代表中央政治局主持会议开幕式。越共中央总书记、国家主席苏林致开幕辞并主持会议。

中央委员会就干部工作、审议并对违纪党员执行纪律处分工作进行了讨论。中央委员会以高度一致表决通过了对越共第十二届中央委员会委员、原北江省（现为北宁省）省委书记、党组书记、省人民议会主席裴文海给予撤销党内一切职务的纪律处分。

在各小组讨论中，中央委员和各位代表就以下内容进行讨论：

（1）第十四届中央委员会关于党员不得从事事项的规定。

（2）关于修改补充中央委员会2026年4月8日发布关于执行党章的第20-QĐ/TW号的方案。

二、下午，中央委员和各位代表分组讨论以下内容：

（1）关于革新越南发展模式的方案。

（2）关于第十三届中央委员会2022年6月16日发布关于进一步革新、完善土地制度、政策，提高土地管理和使用效力、效率，创造动力将越南建设成为高收入发达国家的第18-NQ/TW号决议阶段性总结方案，以及修改《土地法》和相关法律的思路。

7月21日，中央委员会将继续按议程开展工作。（完）

越通社
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