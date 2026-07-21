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☀️越通社早安咖啡（2026.7.21）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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安子-永严-昆山-劫泊遗迹群。图自越通社

越通社河内 ——从7月19日至29日，越南外交部副部长、越南联合国教科文组织（UNESCO）国家委员会主席吴黎文率团出席在韩国釜山市举行的第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议。 全文

·在21世纪数字化转型的潮流中，越南的信仰宗教活动正在发生深刻变化。信仰实践空间从传统宗教场所扩展到数字环境，使教义和宗教活动更快、更广泛地触达社群。各宗教组织的主动适应以及国家体制建设的不断完善，不仅为数字时代的宗教生活创造了有利条件，也彰显了越南政府依法保障信仰宗教自由的承诺。

·越南政府副总理阮文胜20日签发第1316/QĐ-TTg号决定，从2026年中央预算预备金中拨款500亿越盾（折合人民币1298.7万元），支持莱州省开展暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工作。 全文

·越南工贸部副部长潘氏胜20日在河内会见了泰国中央零售集团（Central Retail）负责贸易促进和出口的副主席保罗·黎（Paul Lê）。 全文

越南海军第四区第162旅015号“陈兴道”舰于7月20日下午抵达中国广东省广州市新洲军港，正式开启对中国人民解放军海军的访问交流之旅。

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越南海军第四区第162旅015号“陈兴道”舰于7月20日下午抵达中国广东省广州市新洲军港。图自越通社

·7月20日，东盟外长与东盟政府间人权委员会（AICHR）的对话会以及东南亚无核武器区条约（SEANWFZ）委员会会议在菲律宾马尼拉举行。这是于7月20日至24日举行的第59届东盟外长会议及相关会议框架内的首批活动。受外交部长黎怀忠委托，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席了各场会议。 全文

·据越通社驻欧洲记者报道，7月20日，越南驻奥地利大使馆与越奥友好协会协调联合举行仪式，向奥地利前外交部长、奥越协会名誉主席彼得·扬科维奇及奥越协会集体授予越南国家主席的友谊勋章，以表彰他们为巩固和发展越南人民与奥地利人民友好关系所作出的积极贡献。

·越南政府副总理范氏清茶近日签署第1306/QĐ-TTg号决定，批准《2030年文化对外战略及2045年愿景》。根据该战略，越南将进一步深化国际文化合作，提升国家文化软实力，力争到2045年建设成为地区领先的文化与创意中心之一。

·2026年下半年，越南旅游业将从数量型发展转向质量型发展，聚焦高品质、绿色、智能和创意旅游。越南旅游将以文化为基础，以体验质量作为竞争优势，以游客满意度和回头率为发展动力。

·越南政府副总理胡国勇7月14日签署第1266/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年国家数字化转型战略及2045年远景目标》。根据该战略，到2045年，越南将建设成为繁荣、安全、充满人文情怀的数字化国家；全方位深层次推进数字化转型，使其成为国家发展的主要方式和经济增长的重要动力，助力提升劳动生产率、国家竞争力和人民生活质量。

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国际游客访问会安古镇。图自越通社

·2026年得乐榴莲节以“得乐榴莲——携手远航”为主题，将于8月15日至9月2日在邦美蜀坊、克容帕（Krông Pắc）乡、绥和坊及得乐省各榴莲重点种植区举行。

·2026年第三季度，胡志明市将完成国家科技、创新、数字化转型领域首批首席建筑师和专家引进工作。这是胡志明市人民委员会副主席阮孟强7月20日交办市科学与技术局落实的任务。

·据越通社驻华记者报道，中国山东省德州市人民政府评价称，越南是颇具合作潜力的市场，因其投资环境日益便利，工业、基础设施和绿色转型发展需求日益增长。现代农业、新能源、制造业、环境保护和城市发展等领域被确定为未来具有潜力的合作方向。

·7月20日，越南驻东帝汶代办范平潭在东帝汶首都帝力与东帝汶副总理兼社会事务协调部长、农村发展与社区住房部长马里亚诺·阿萨纳米·萨比诺·洛佩斯（Mariano Assanami Sabino Lopes）举行工作会谈，就推动粮食安全、农村发展、海洋资源可持续开发及人力资源培训等领域的合作措施进行交流。（完）

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