社会

紧急拨款支持莱州省开展洪涝灾后恢复重建工作

越南政府副总理阮文胜20日签发第1316/QĐ-TTg号决定，从2026年中央预算预备金中拨款500亿越盾（折合人民币1298.7万元），支持莱州省开展暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工作。

受7月15日至17日持续强降雨影响，芒炭乡境内发生严重山洪和山体滑坡，造成多间房屋和基础设施损坏。图自越通社
受7月15日至17日持续强降雨影响，芒炭乡境内发生严重山洪和山体滑坡，造成多间房屋和基础设施损坏。图自越通社

越通社河内 —— 越南政府副总理阮文胜20日签发第1316/QĐ-TTg号决定，从2026年中央预算预备金中拨款500亿越盾（折合人民币1298.7万元），支持莱州省开展暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工作。

阮文胜责成莱州省人民委员会主动部署地方预算支出，连同中央预算支持资金及其他合法资金来源，按规定开展紧急救灾恢复重建工作。

同时，对上述补充资金进行管理和使用，确保公开、透明、专款专用、对象准确，符合国家预算法律规定及相关法律文件，杜绝流失和消极现象。

面对自然灾害、暴雨洪涝和山体滑坡给莱州省造成的严重损失，7月20日，越南祖国阵线河内市委员会常委会决定从救助基金中拨款50亿越盾，支持莱州灾后恢复工作，帮助灾区民众早日稳定生活。

vnanet-potal-lai-chau-nguoi-dan-muong-than-gom-cui-sau-lu-8900153-2.jpg
洪水退去，民众拾柴带回家。图自越通社

7月19日，莱州省人民委员会主席签发决定，发布在芒炭乡紧急安置灾区民众的应急工程建设令。

此前，受7月15日至17日持续强降雨影响，芒炭乡境内发生严重山洪和山体滑坡，造成多间房屋和基础设施损坏，直接威胁人民群众生命和财产安全。省人民委员会主席已签发决定，宣布芒炭乡进入自然灾害紧急状态。

据莱州省报告，近期暴雨洪涝给芒青乡造成特别严重损失，造成4人死亡、4人失踪。初步核查显示，有179户家庭可能需要重新安置。（完）

越通社
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #紧急拨款 #支持莱 #州省自然灾害 #洪涝 #暴雨 #灾后恢复重建 莱州省
关注 VietnamPlus

相关新闻

莱州——唤醒潜力，开启机遇

莱州——唤醒潜力，开启机遇

莱州省日前在河内举行题为“莱州——唤醒潜力，开启机遇”的2026年投资促进会议。此次活动体现了该省发挥潜力优势、改善营商投资环境、加强国内外企业与投资者对接合作的决心。

四方爱心温暖芒炭灾区 众志成城共克时艰

四方爱心温暖芒炭灾区 众志成城共克时艰

在地方政府的统一指挥和积极组织下，莱州省内外爱心人士赶赴芒炭乡，为受灾群众送去温暖。在面对灾难的背景下，越南民族“同舟共济、守望相助”的传统美德再次得到生动体现。

更多

澳大利亚越南学生协会主席黄晋达。图自越通社

越南青年黄晋达十年架起越澳知识之侨

从一名学业成绩优异的留学生到澳大利亚越南学生协会主席，越南青年黄晋达正逐步将奉献精神转化为具体的项目，将在澳越南学生、研究生和年轻专家的知识更贴近国家发展需求。

由6名学生组成的2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）代表队共夺得2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌。图：越通社发。

越南数学代表队IMO 2026全员获奖 排名世界第五

在2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中，越南国家代表队6名参赛学生全部获奖，共斩获2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌，团体总分168分，在119个参赛国家和地区中排名第五，较2025年跃升4个位次。

高平省基督教新教赫蒙族同胞。图自越通社

宗教领域数字化转型：教义传播进入“触屏”时代

越南各宗教正经历深刻数字化转型，传教活动从寺庙教堂延伸至互联网。直播讲道、在线弥撒日益普及，成为连接海内外信众的精神纽带。宗教界强调技术是辅助工具，核心价值仍需坚守，并呼吁信众提升“数字智慧”。

越南语交流活动上的一个文艺表演节目。图自越通社

2026年越南夏令营：架起连接根源的桥梁

7月17日晚，在顺化市，来自32个国家和地区的100多名侨胞青年、学生参加了越南语交流活动，旨在加强夏令营成员之间的联系与交流，帮助侨胞青年 提高越南语水平。

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。

VWAI移交50多份档案和遗物，服务500个昼夜烈士遗骸寻找战役。图自越通社

500个昼夜战役：移交50多份档案和遗物

当天下午，VWAI向国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指委会）移交了50多份档案和遗物，以服务“500个昼夜战役”烈士遗骸寻找、归集和身份确认战役。

越南驻釜山总领事段芳兰与釜山创新经济革新中心领导。图自越通社

大力推动越南与韩国创业生态系统的对接

据越通社驻韩国记者报道，7月16日，越南驻釜山总领事段芳兰女士到访釜山创新经济革新中心，并与中心执行董事金容佑（Kim Yong Woo）举行工作座谈。双方就两家机构在支持韩国东南部地区创业企业开拓越南市场方面的协同配合方向进行了交流，旨在为加强两国创新创业生态系统对接做出贡献。

岘港首次举办国际玉灵人参与药材节

岘港首次举办国际玉灵人参与药材节

岘港市将首次举办2026年国际玉灵人参与药材节，致力于将该活动打造为年度国家级和国际级盛会，为推动药材产业和医疗旅游发展作出贡献。

山罗省玉战乡暴雨洪水导致土石涌入居民家中。图自越通社

越南北部山区4省暴雨引发山洪滑坡 莱州省1人死亡4人失踪

据越南国家水文气象预报中心消息，未来几日，莱州、奠边、山罗和老街等省将持续降雨，局地存在发生山洪、山体滑坡和地面塌陷风险，灾害风险等级为一级。气象部门建议地方政府及时排查重点危险区域和易发生灾害地段，主动采取灾害防范和应对措施。

越南教育出版社为教师使用统一教材进行培训。图自越通社

胡志明市拟自2026~2027学年起向学生免费提供教科书

胡志明市拟自2026~2027学年起，按照借阅—归还模式，对所有参加普通教育（12年学制）、继续教育以及扫盲教育的学生和学习者实行教科书免费政策。对于国防安全教育课程教材，预计自2027~2028学年起实施免费政策。这是胡志明市教育与培训局7月17日提出的在全市范围内实施基础教育教科书免费方案的建议。