紧急拨款支持莱州省开展洪涝灾后恢复重建工作

越通社河内 —— 越南政府副总理阮文胜20日签发第1316/QĐ-TTg号决定，从2026年中央预算预备金中拨款500亿越盾（折合人民币1298.7万元），支持莱州省开展暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工作。



阮文胜责成莱州省人民委员会主动部署地方预算支出，连同中央预算支持资金及其他合法资金来源，按规定开展紧急救灾恢复重建工作。



同时，对上述补充资金进行管理和使用，确保公开、透明、专款专用、对象准确，符合国家预算法律规定及相关法律文件，杜绝流失和消极现象。



面对自然灾害、暴雨洪涝和山体滑坡给莱州省造成的严重损失，7月20日，越南祖国阵线河内市委员会常委会决定从救助基金中拨款50亿越盾，支持莱州灾后恢复工作，帮助灾区民众早日稳定生活。

洪水退去，民众拾柴带回家。图自越通社

7月19日，莱州省人民委员会主席签发决定，发布在芒炭乡紧急安置灾区民众的应急工程建设令。



此前，受7月15日至17日持续强降雨影响，芒炭乡境内发生严重山洪和山体滑坡，造成多间房屋和基础设施损坏，直接威胁人民群众生命和财产安全。省人民委员会主席已签发决定，宣布芒炭乡进入自然灾害紧急状态。



据莱州省报告，近期暴雨洪涝给芒青乡造成特别严重损失，造成4人死亡、4人失踪。初步核查显示，有179户家庭可能需要重新安置。（完）