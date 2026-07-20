会议吸引众多国内外企业、投资者出席。图片来源baolaichau.vn

越通社莱州省——莱州省日前在河内举行题为“莱州——唤醒潜力，开启机遇”的2026年投资促进会议。此次活动体现了该省发挥潜力优势、改善营商投资环境、加强国内外企业与投资者对接合作的决心。

出席会议并发表指导讲话的有越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶；中央各部委领导、国际代表、专家、科学家、各协会和企业会领导、经济集团、企业和投资者。莱州省代表有：省委书记、省人民议会主席黎明银；省委常务副书记阮俊英；省人民委员会主席、会议组委会主任何光中。

何光中在开幕辞中强调，此次活动旨在落实党的十四大决议和莱州省第十五次党代会决议精神所确定的目标；力争2026-2030年期间实现两位数经济增长，到2030年成为北部中游和山区平均发展水平的省份。

省人民委员会主席强调该省在战略位置、可再生能源、商品化农业、药材、旅游、贸易、口岸经济和物流等方面的潜力和优势；承诺“体制突破”，实行“绿色通道”机制，将投资手续办理时间缩短70%，出台特殊政策并为投资者创造土地便利条件。

政府副总理范氏清茶向各家企业颁发投资主张批准决定。图片来源baolaichau.vn

根据《2021-2030年省级规划》方向，莱州省力争实现地区生产总值（GRDP）年均增长约9-11%，经济结构向现代化转型。该省将重点放在绿色发展、自然保护、文化本色传承和生活质量提升。省政府承诺与企业同行、倾听并务实支持，将投资者的成功视为衡量地方发展的标准。

会上，来自中央部委、经济专家、企业和投资者的发言分享了见解，以明确潜力和优势，并为与莱州省在以下领域的合作开辟机遇：药材-生物技术价值链发展；可再生能源与绿色能源基础设施；莱州人参发展；改善投资环境与提升竞争力；药材可持续开发；高科技农业、循环经济等。





各位代表参观会议框架下的“一乡一品”（OCOP）产品展位。图片来源baolaichau.vn

范氏清茶副总理在指导讲话中高度评价莱州省党委和政府的主动作为、决心和创新精神；建议该省继续改善投资环境，与企业紧密同行，精简行政手续，完善规划，发展高素质人力资源，加快推进保河—莱州高速公路和黄连山隧道等战略基础设施项目。

范氏清茶副总理要求中央各部委将莱州省的发展视为共同责任，帮助打通堵点并推介战略投资者；同时建议企业本着“言出必行”的精神履行承诺，共同解决莱州各族人民的生计问题。

会上，该省向18家企业注册资金总额超过27.7万亿越盾的19个项目颁发了投资主张批准决定，并签署了19份投资合作备忘录，预计总资金超过172万亿越盾，涵盖能源、高科技农业、矿产加工、基础设施、文化和旅游等领域。



莱州省委书记黎明银在闭幕辞中强调：投资者的成功是衡量地方政府领导和指导效能的标准。该省承诺继续改善投资环境，全面落实优惠政策，优先投资战略基础设施，与企业携手排忧解难，确保绝对安全稳定，让企业安心长期扎根。（完）