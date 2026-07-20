嘉莱省批准投资近1.5万亿越盾风电项目



越通社嘉莱省——嘉莱省人民委员会近日签发第3030/QĐ-UBND号决定，批准Ia Le 2风电项目投资主张。项目位于嘉莱省诸蒲(Chư Pưh)县和伊亚勒（Ia Le）乡，总投资约1.468万亿越盾，其中30%为投资方自有资金，70%为融资资金。



项目将通过招标方式选择投资方，设计装机容量42兆瓦，预计年发电量约1.2378亿千瓦时。所发电力将通过Pleiku 2—Krông Buk 220千伏输电线路接入国家电网。项目用地约27.3公顷，其中14.7公顷为长期使用，12.6公顷为施工临时用地。



根据计划，项目将于2026年9月至2027年2月完成专业审批、可研报告审定、购售电合同签订、技术设计及征地补偿等工作，2027年3月开工建设，2028年3月建成投运。



该项目旨在提供清洁电力，增加地方财政收入，为当地居民创造就业机会，推动工业发展，助力地方经济社会转型。嘉莱省要求投资方与军事、公安部门密切配合，保障国防安全，严格落实技术转让和人才培训要求。省人民委员会建议中标投资方研究优化建设方案，争取在已批准工期的前提下提前3至6个月投产，以尽早发挥投资效益。



嘉莱省强调，项目须在完成规划、土地、建设、环保、矿产、林业等全部法定审批手续后方可开工建设。有关部门和地方政府如在条件不具备情况下允许施工，将承担相应责任。此举旨在确保可再生能源项目依法有序推进，减少征地补偿中可能出现的问题，凝聚社会共识。此前，Ia Le 1风电项目建设期间曾收到部分居民关于风机安全保护区内土地补偿机制的反馈。



据了解，Ia Le 1风电场由高原第一风电投资发展股份公司投资建设，总装机容量100兆瓦，共安装28台风力发电机组。项目于2021年底实现47.2兆瓦容量部分商业运营，2023年12月实现全部装机容量投入商业运行。（完）







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