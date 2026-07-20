构建与隆城机场对接的无缝交通网络

越通社河内——随着多条连接隆城国际机场（隆城机场）的高速公路和环线公路抓紧完工，同奈市正在建设一系列现代路线，构建与越南这一最大机场闭环相连的交通网络。



一系列交通项目将有助于强力激活未来隆城机场卫星城市的强劲发展；同时连接各个工业区与海港，旨在推动物流中心的形成。



同奈市刚刚动工建设一系列重点交通路线的升级、拓宽与新建项目，如ĐT 769、ĐT 770B及ĐT 773等省道。预算总投资额近12万亿越盾。这三个项目的总长度超过111公里，将1号、51号、56号国道直接与隆城机场、胡志明市四环路及多条交通动脉相连接。预计ĐT 769号省道将于2027年完工，其余两条路线将于2028年完工。



同奈市建设投资项目管理中心副主任阮灵强调，投入运营后，上述三条道路将形成连接隆城机场与1号国道、51号国道、56号国道、胡志明市四环路及区域内各条高速公路的交通网络。从而有助于缓解现有交通系统的压力、缩短出行时间，并为全市各都市区、工业区和物流中心创造新的发展空间。



据同奈市人民委员会副主席阮俊英介绍，隆城机场即将于今年年底投入商业运营，加上高速公路网络正在逐步形成具强劲对接能力的新发展空间，为招商引资、发展工业城市、商业服务及物流业打下了诸多契机。因此，投资建设与隆城机场对接的交通轴线具有极其重要的意义。（完）

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