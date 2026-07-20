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越南出席在韩国釜山举行的第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议

从7月19日至29日，越南外交部副部长、越南联合国教科文组织（UNESCO）国家委员会主席吴黎文率团出席在韩国釜山市举行的第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议。

越南出席在韩国釜山举行的第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议。图自越通社
越南出席在韩国釜山举行的第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议。图自越通社

越通社河内——从7月19日至29日，越南外交部副部长、越南联合国教科文组织（UNESCO）国家委员会主席吴黎文率团出席在韩国釜山市举行的第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议。

吴黎文在7月20日举行的全体会议上发言时，高度评价世界遗产中心和各成员国为落实《世界遗产公约》所作的努力。他强调，在面临冲突、气候变化、自然灾害、生物多样性下降和技术快速发展等全球性挑战的背景下，各国需要加强合作，以有效保护人类的共同遗产。越南也对《釜山宣言》推崇世界遗产体系中的合作精神表示欢迎。

越南提出了三项优先事项，集中于加强国际合作和为各成员国，特别是发展中国家提升能力建设；推动以科学为基础的遗产保护工作，确保保护与发展之间的和谐，以地方社区为中心；加强各相关公约和项目之间的协调，同时在遗产保护中负责任地应用数字技术和人工智能。

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与会代表合影。图自越通社

吴黎文强调，文化和遗产是社会的精神基础，是内生资源和可持续发展的重要动力，并宣布越南将于9月27日至30日在河内主办亚太地区关于遗产与真实性的对话。

吴黎文同时强调，越南重视与世界遗产中心、国际古迹遗址理事会（ICOMOS）、世界自然保护联盟（IUCN）和国际文物保护与修复研究中心（ICCROM的密切合作，并重申，升龙皇城中心区保护与重建项目是这一有效合作的典型例证，确保了真实性、完整性和以科学为基础的保护方法。

值此机会，越南代表团参加了由承天顺化省人民委员会在釜山举办的介绍顺化文化、旅游、美食和手工艺村的推介活动。

吴黎文在活动上发言时强调，此次活动意义重大，不仅介绍了顺化古都的独特价值，也肯定了文化和遗产作为连接各民族桥梁，为深化越韩全面战略伙伴关系作出贡献的作用。吴黎文相信，该活动将为遗产保护和继承、旅游发展、文化产业和民间交流开辟新的对接方式。

承天顺化省人民委员会领导在活动上介绍，顺化是全国唯一拥有8项获联合国教科文组织认证的文化遗产的地方，该市正加快构建绿色旅游、高端度假和循环经济目的地，期待与韩国各航空公司、旅行社和投资者开展务实合作，并承诺为韩国合作伙伴营造开放、便利的投资环境。（完）

越通社
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