越南以文化故事赋能美食品牌 打造国家旅游新名片

越通社河内——在全球旅游日益注重文化体验的背景下，越南美食凭借屡获国际权威机构认可，正逐步成为提升国家旅游竞争力的重要优势。专家指出，要将这一优势转化为可持续发展的持久动力，越南亟需从单纯推介菜肴转向打造具有文化深度的美食体验，以饮食文化塑造国家旅游品牌。



近年来，越南美食的国际影响力持续攀升。越南多次荣获世界美食大奖“亚洲最佳美食目的地”和“世界最佳美食目的地”称号。自2023年以来，《米其林指南》将业务拓展至越南，河内、胡志明市和岘港多家餐厅入选榜单，进一步提升了越南美食的国际知名度。据《TasteAtlas 2025/2026》排行榜，越南位列全球100大美食国家（地区）第16位，较此前上升三位。



据世界美食旅游协会统计，约81%的游客希望在旅行中体验当地美食，并愿将旅行预算的25%至35%用于餐饮消费。预计到2034年，越南美食旅游市场规模将超过200亿美元，2026年至2034年年均增长率接近14%。



越南文化、艺术、体育与旅游研究院专家阮氏兰香表示，当前国际认可更多体现的是越南美食的潜力，而非产业成熟度。目前美食旅游仍主要停留在“品尝”层面，游客深度参与地方文化、共同创造体验的机会有限。未来应从销售单一道菜转向打造沉浸式文化体验，让游客在烹饪、饮食和日常生活中感受越南文化。



她指出，在数字化转型和创意经济发展的背景下，建立国家美食数据库、美食数字地图，利用人工智能推广旅游目的地，开发智慧美食旅游产品，将为产业发展注入新动能。同时，越共中央关于科技创新、数字化转型和民营经济发展的有关决议，也为企业、初创公司和创意产业参与构建越南美食旅游生态创造了有利条件。



《越南旅游发展战略2030》明确提出，要充分发挥民族文化价值，提升国家旅游竞争力，打造国家旅游品牌。在这一过程中，美食不仅是旅游产品，更应成为越南国家品牌的重要组成部分。





在Landmark 81大厦上的高级餐厅Oriental Pearl为食客提供的越南河粉。图：越通社。

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，当前区域旅游竞争日趋激烈，泰国、日本、韩国、意大利等国均制定了系统的发展战略，不仅推广特色菜肴，更通过讲述历史、文化和民族故事提升美食旅游吸引力。为此，越南国家旅游局已向政府提交《2026-2030年越南旅游与美食海外推广方案》，计划以美食作为塑造国家旅游品牌的核心元素，进一步提升越南旅游在亚洲及国际市场的竞争力。



越南文化、艺术、体育与旅游研究院专家黄道宝琴认为，全球旅游正由传统观光向文化体验转型。美食不仅是消费产品，更是文化资产和文化外交的重要载体。美食旅游应以游客体验为中心，实现文化遗产保护与经济发展的有机结合。



她指出，目前越南美食旅游仍普遍存在“重味道、轻故事”的问题，服务质量、人才培养、宣传推广等方面也有待提升。真正令游客难忘的，往往是每一道菜背后的历史、风俗、技艺和人文故事。只有将地方文化融入美食体验，才能让一顿饭成为一次文化之旅，进一步提升越南旅游品牌的国际影响力。（完）

