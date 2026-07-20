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旅华越南教师架起文化桥梁 助力越南语言与文化走向世界

在中国四川外国语大学任教近二十年的越南教师阮春面副教授始终将激发中国学生对越南语言文化的兴趣、增进越中人文交流视为自己的使命。

越南教师阮春面副教授 图自越通社
越南教师阮春面副教授 图自越通社

越通社河内——在中国四川外国语大学任教近二十年的越南教师阮春面副教授始终将激发中国学生对越南语言文化的兴趣、增进越中人文交流视为自己的使命。

阮春面老师在接受越通社驻中国记者采访时表示，要更好地发挥桥梁作用，首先要营造友好、开放的学习环境，让学生建立学习信心，真正爱上越南语。在口语、语法、商务越南语以及越南文学等课程中，他始终将越南文化、历史和风土人情融入教学，涵盖称谓礼仪、问候方式、尊师重道、孝亲敬老等传统美德以及节庆活动和民俗习惯，帮助学生全面了解越南。

他说：“我还经常把有关越南国家、人民的新闻报道、故事和视频带进课堂，让中国学生能够更加全面、真实地认识越南。”

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阮春面老师·（右三）参加在重庆举行的越南美食推介活动。图：越通社发。

除课堂教学外，阮春面老师还十分重视实践教学和课外文化活动。他积极组织学生参加学校举办的期中实践周和国际文化节，开展诗歌朗诵、演讲、竹竿舞、观赏越南电影、书法体验、越南传统服饰展示以及制作河粉、春卷、越南法棍等特色美食等活动。

他笑言：“为了做好这些活动，起初我自己并不会做越南菜，就上网学习，还专门打电话请教越南家人，一边学一边和学生一起下厨。”

在教学之余，阮春面老师长期从事教材编写、翻译和科研工作。目前，他已出版3部越南语教材、2部译著，并指导学生翻译多部介绍越南经济和贸易的出版物，为中国越南语教学和越南研究提供了重要参考资料。

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阮春面副教授（前排右一）与四川外国语大学越南语专业学生合影。图：越通社发。

阮春面老师表示，如今越来越多中国学生主动选择学习越南语，而不像过去那样中途转专业，这让包括他在内的越南教师深受鼓舞。他希望未来能够培养更多热爱越南、深入了解越南文化的中国青年。

除了教学工作外，阮春面老师在重庆生活、工作近二十年，长期热心服务当地越南侨胞，及时向大家介绍中国关于就业、居留和经营等方面的新政策。他认为，了解并遵守所在国法律法规，是海外越南人赢得尊重、实现长期融入的重要基础。

他还积极参与越南驻重庆总领事馆组织的各项文化交流活动，其中包括“外交官厨房”项目，与外交官家属共同向中国民众展示河粉和春卷等的越南传统美食，推广越南饮食文化。

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阮春面副教授（前排左三）参与向中国朋友推广越南法棍三明治的活动。图：越通社发。

谈及未来规划，阮春面老师表示，希望在重庆开设一家越南餐厅，使其不仅成为展示越南美食的窗口，也成为当地越南侨胞交流互动的平台。

他说：“我希望成为连接越南与重庆乃至中国的桥梁，在文化、教育、经济和经贸合作等领域不断深化双方交流。这也是每一位旅居海外的越南人能够为国家发展、侨胞团结以及中越友谊与合作作出贡献的最实际方式。”（完）

越通社
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