第80号决议开启越南文化发展新局面

越通社河内——越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议实施半年多以来，全国多地、多单位已大力推进遗产保护、数字化转型、文化产业发展和艺术创作等各项活动。



在近日召开的中央越南文化发展指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林已明确指出第80-NQ/TW号决议实施过程中存在的不足和局限，同时为越南文化新发展阶段确立了战略性方向。据此，找准“四个短板”和实施“三大转变”被确定为使文化真正成为国家发展动力的核心任务。从这些方向出发，未来各部委、各地方将主动并继续实施具体措施，以保护和弘扬文化价值。



近期，河内市继续完善河粉、水上木偶戏、越南奥黛和古螺遗迹区等的申遗档案，以提交联合国教科文组织审议列入名录。与此同时，河内大力推进遗产数字化，在文化价值保护和弘扬工作中应用数字技术、人工智能和虚拟现实。



一些社区内的遗产保护模式也持续有效运作，典型的是碧句道观历史—文化遗迹区的免费歌筹培训班。该培训班在艺人的指导下定期举办，吸引了众多民众和国际游客前来了解和体验歌筹艺术。



在胡志明市，许多年轻艺术家正开展将传统元素与现代风格相结合的音乐项目，旨在通过数字平台传播民族文化价值。此外，革命歌曲和宣传歌曲的创作和演出节目也在表现形式上不断创新，以贴近公众，特别是年轻一代。



属于俄厄（Óc Eo）文化的国家宝物陈列区。图自越通社

在南部地区，安江省正积极弘扬特色文化遗产价值。专题展览“南部陶瓷色彩——故事、信仰与生活”展示了100多件陶瓷实物，为推广南部地区的典型文化价值作出了贡献。与此同时，俄厄—巴梯考古遗迹区的申报档案正在接受联合国教科文组织和国际古迹遗址理事会（ICOMOS）的评审，以审议列入世界文化遗产名录。该省也正在实施《2026-2030年俄厄文化旅游发展提案》，旨在有效挖掘遗产潜力，与经济社会发展相结合。

由碧桥道馆三代女歌娘联袂表演的盲人曲节目。图自越通社

遗产保护、数字化转型、文化产业和推动艺术创作等方面的初步成果表明，第80-NQ/TW号决议正逐步在实践中有效落实。各地开展的许多务实活动有助于保护和弘扬传统文化价值，同时为经济社会发展注入新的发展动能。



在国家新发展阶段，文化日益彰显其作为社会精神基石的作用，同时也是可持续发展的重要内生力量。将技术应用于遗产保护、鼓励创新创造以及在生活中弘扬文化价值，正在为文化更广泛地贡献于国家发展开辟新的机遇。凭借正确的方向和各级各部门的共同参与，文化将继续成为重要动力，助力建设一个快速、可持续发展且富有特色的越南。（完）