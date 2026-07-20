越南以荣誉贵宾身份参加2026年奥格斯堡夏季多元文化节

越通社河内——据越通社驻德国记者报道，7月18日，旅居德国南部巴伐利亚州越南人以荣誉贵宾身份参加了2026年奥格斯堡夏季多元文化节，为推广越南国家和人民形象，并加强两国民间交流作出了贡献。



在2026年奥格斯堡夏季多元文化节上，越南展位介绍脍卷、春卷、烤肉米线等传统美食以及奥黛、斗笠和富有民族特色的文艺表演，吸引了众多参观者，并给他们留下深刻印象。这些活动有助于传播越南文化，增进越南人社群与德国人及国际友人之间的互相理解。



到访越南展位的德国联邦议院议员克劳蒂亚·罗斯（Claudia Roth）和奥格斯堡市融合与社会事务负责人马丁·申克尔伯格（Martin Schenkelberg）高度评价越南人社群在推广文化、促进民间交流以及加强越德友谊方面所作出的贡献，并对越南传统美食和独特文化魅力表示赞赏。



《越南之香》杂志总编辑范庆南表示，此次文化节是展示一个充满活力、富有文化特色、积极融入国际社会的越南形象的重要契机，同时有助于加强越南与欧洲伙伴的对接，拓展在文化、贸易、投资及可持续发展等领域的合作，为越南有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》带来的机遇，从而推动越南与欧盟经贸合作关系走深走实。



越南在2026年奥格斯堡夏季多元文化节的参与再次彰显了文化外交与民间交流在增进互相理解与互信方面的重要作用，为巩固越南与德国及其他国际伙伴之间的友好合作关系作出积极贡献。（完）

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