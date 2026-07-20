文化

越南以荣誉贵宾身份参加2026年奥格斯堡夏季多元文化节

7月18日，旅居德国南部巴伐利亚州越南人以荣誉贵宾身份参加了2026年奥格斯堡夏季多元文化节，为推广越南国家和人民形象，并加强两国民间交流作出了贡献。

德国联邦议院议员克劳蒂亚·罗斯参观越南展位。图自越通社
德国联邦议院议员克劳蒂亚·罗斯参观越南展位。图自越通社

越通社河内——据越通社驻德国记者报道，7月18日，旅居德国南部巴伐利亚州越南人以荣誉贵宾身份参加了2026年奥格斯堡夏季多元文化节，为推广越南国家和人民形象，并加强两国民间交流作出了贡献。

在2026年奥格斯堡夏季多元文化节上，越南展位介绍脍卷、春卷、烤肉米线等传统美食以及奥黛、斗笠和富有民族特色的文艺表演，吸引了众多参观者，并给他们留下深刻印象。这些活动有助于传播越南文化，增进越南人社群与德国人及国际友人之间的互相理解。

到访越南展位的德国联邦议院议员克劳蒂亚·罗斯（Claudia Roth）和奥格斯堡市融合与社会事务负责人马丁·申克尔伯格（Martin Schenkelberg）高度评价越南人社群在推广文化、促进民间交流以及加强越德友谊方面所作出的贡献，并对越南传统美食和独特文化魅力表示赞赏。

《越南之香》杂志总编辑范庆南表示，此次文化节是展示一个充满活力、富有文化特色、积极融入国际社会的越南形象的重要契机，同时有助于加强越南与欧洲伙伴的对接，拓展在文化、贸易、投资及可持续发展等领域的合作，为越南有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》带来的机遇，从而推动越南与欧盟经贸合作关系走深走实。

越南在2026年奥格斯堡夏季多元文化节的参与再次彰显了文化外交与民间交流在增进互相理解与互信方面的重要作用，为巩固越南与德国及其他国际伙伴之间的友好合作关系作出积极贡献。（完）

越通社
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #越南 #荣誉贵宾 #奥格斯堡夏季多元文化节 #德国 #文化 #第80号决议 德国
关注 VietnamPlus

文化之光

从决议到实践

相关新闻

占族文化节实现价值保护与旅游发展相结合。图自越通社

占族文化节实现价值保护与旅游发展相结合

越南文化体育与旅游部6月28日晚与庆和省人民委员会在庆和省东海坊联合举行2026年第六届占族文化节闭幕式。该活动为推广占族同胞精髓及传统文化价值的一系列热闹非凡的活动画上了圆满句号。

越南文化体育与旅游部与庆和省联合举行2026年第六届占族文化节开幕式。图自越通社

弘扬占族同胞的特色文化价值

6月26日晚，越南文化体育与旅游部与庆和省联合举行2026年第六届占族文化节开幕式。来自庆和、嘉莱、得乐、林同、安江、西宁和胡志明市等7个省市的数百名民间艺人、艺术家、演职人员和占族同胞共同参加活动。

更多

2026年古螺庙会的祭祀仪式。图自越通社

第80号决议开启越南文化发展新局面

越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议实施半年多以来，全国多地、多单位已大力推进遗产保护、数字化转型、文化产业发展和艺术创作等各项活动。

越南战略思维转变：新时代国家软实力提升

越南战略思维转变：新时代国家软实力提升

越共中央政治局于2026年1月7日颁布的关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW），并非仅仅是一份指导国内文化发展的文件。从对外工作的视角来看，这一决议标志着国家发展的新战略思维：决议首次明确提出，文化是快速、可持续发展的“支柱”和“调节机制”，文化成为越南深度融入国际社会进程中的国家软实力、国家品牌和竞争优势的重要资源。

越南法棍三明治因其口味鲜美、搭配均衡而深受外国游客喜爱。图：越通社。

越南以文化故事赋能美食品牌 打造国家旅游新名片

在全球旅游日益注重文化体验的背景下，越南美食凭借屡获国际权威机构认可，正逐步成为提升国家旅游竞争力的重要优势。专家指出，要将这一优势转化为可持续发展的持久动力，越南亟需从单纯推介菜肴转向打造具有文化深度的美食体验，以饮食文化塑造国家旅游品牌。

在数字时代中守护宗教价值

在数字时代中守护宗教价值

在数字化转型席卷社会各领域的今天，信仰与宗教活动也悄然融入这股浪潮。线上讲经、网络教义课程日益普及，宗教经典、宗教仪式以及宗教文化空间不断实现数字化保存，科技正为宗教价值的保护与传播开辟新的路径。然而，机遇往往伴随挑战——如何在数字空间中维护宗教的神圣性、守护文化底色，同时保障宗教信仰自由，正成为前所未有的时代课题。

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷。图自越通社

2026年庆和海洋节街头嘉年华色彩缤纷

7月18日晚，以“蓝色海洋交响曲 - 色彩汇聚”为主题的2026年庆和海洋节嘉年华-花车巡游活动在庆和省芽庄坊4·2广场和陈富路沿线举行，吸引了大量民众和游客前来参加。

“和平世代的故事”项目成员在顺成伤残军人疗养中心聆听伤残军人杜登奎的故事。图自《人民报》

越南青年一代以创新方式传承历史价值

随着战争岁月渐渐远去，历史价值的传播愈发受到重视。如今，越来越多的年轻人不再仅仅通过书本或课堂学习来了解历史，而是主动以更加富有创意、更易于接受的方式走近历史。

喔㕭文化国家宝物展示区。图自越通社

喔㕭—巴妻遗址迈向世界遗产

喔㕭—巴妻考古遗址位于越南安江省喔㕭乡和美顺乡，属于富饶的九龙江三角洲。此地不仅是地方的骄傲，更是人类珍贵的历史宝库。目前该遗产申遗工作正进入关键阶段，力争2027年成为世界文化遗产。

南定省春红乡行善神光寺被列为国家级特殊遗迹。图自越通社

推动遗产数字化 赋能乡村旅游发展

位于南定省春红乡的行善神光寺（Chùa Keo Hành Thiện）是一座承载着独特历史、建筑和传统文化价值的千年古寺。该寺于2016年被列为国家级特殊遗迹，其庙会也被列入国家级非物质文化遗产名录。这里不仅是当地民众的精神寄托，更是亟待保护与发扬的珍贵遗产。

河内市努力保护文化遗产。图自越通社

从“遗产金矿”到国家创新资源

苏林强调，应推动将文化遗产和文化资本转化为知识、知识产权、创意产品以及服务于教育、科技、文化产业和创新发展的资源。

越南传统牛肉河粉亮相活动现场。图自越通社

越南河粉香飘德国 促进越德民间文化交流

历时三周、跨越欧洲6个国家、行程逾4000公里后，2026欧洲河粉文化巡展（Phở Cultural Roadshow Europe 2026）于7月15日抵达位于柏林市中心的越浦（Việt Phố）餐厅，完成此次巡展的最后一站。

艺术表演局展区文艺演出。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林为新时代文化发展谋划突破路径

7月13日，在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林发表指导讲话，要求正视落实越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中存在的不足，并明确新时代推动文化发展的战略方向，使文化真正成为国家精神支柱、内生动力和发展引擎。多位文化管理者、文艺工作者和研究人员认为，这些指导意见不仅有助于破解当前文化发展面临的瓶颈，也为推动文化与数字化转型、创新发展和国际融合相结合开辟了新思路。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：逐步实现从文化管理向赋能发展的思维转变

苏林总书记建议，将文化产业发展成为新的增长动力，将文化力量转化为国家竞争力；文化发展要为两位数的经济增长做出贡献，必须明确哪些领域具有拉动增长的能力，哪些地方能够形成引领中心，哪些企业具备相应实力以及哪些项目能够创造出产品、营收、就业岗位、知识产权和市场。

阳龙塔是越南国家级特别遗迹，由占婆人于12世纪末、13世纪初在嘉莱省平安乡建造。图源：越南《人民报》

东南亚最高占婆塔启动修缮工程

越南国家级特别遗迹阳龙塔修缮保护项目正在有序推进。这座位于嘉莱省平安乡的占婆塔群始建于12世纪末至13世纪初，由中塔、南塔和北塔三座塔组成，其中中塔高约39米，被越南文化遗产局认定为东南亚现存最高的砖塔。

2026年7月11日晚，葡萄牙烟花队在岘港国际烟花节（DIFF 2026）决赛夜进行表演。葡萄牙队最终夺得2026年赛季冠军。图片来源：陈黎林 — 越通社

2026年岘港国际烟花节接待游客超272万人次

岘港市文化、体育与旅游局7月12日发布的数据显示，以“岘港——连接新视野”为主题的2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）于5月30日至7月11日举行期间，当地旅游市场持续升温，共接待游客逾272万人次。