数字化转型成为新型治理体系运行的基础

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到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。
2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美
越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。
越南代表队跻身IPhO 2026成绩前七强
参加2026年国际物理奥林匹克竞赛的越南代表队的5名成员全部获奖。这是越南参加国际物理奥林匹克竞赛以来取得最好的成绩。
2026年上半年：越南货物进出口总额同比增长27.1%
2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%，其中出口增长21%，进口增长33.4%。贸易逆差为166.5亿美元。
2026年前6月越南对外投资总额达12.1亿美元
2026年上半年，越南对外投资总额（包括新批投资和调整资本）达12.1亿美元，比去年同期增长1.5倍。
2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%
截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。
2026年上半年越南出口额超过100亿美元的5类商品
2026年上半年，越南共有5类商品出口额突破100亿美元，占全国出口总额的62.6%。其中，电子产品、计算机及其零部件出口额居首，达711.57亿美元。
2026年上半年赴越国际游客同比增长14.9%
2026年上半年，赴越旅游的国际游客达1230万人次，同比增长14.9%。
2026年6月：PMI指数达51.8点，制造业增长势头积极
2026年6月，越南制造业采购经理人指数（PMI）达51.8点，虽较5月份的52.8点略有回落，但整体增长势头得以延续。其中亮点包括：产量显著增长，新订单数量保持增加；通胀压力大幅缓解。
越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元
今年上半年，监察部门在监察工作中共发现经济违法违规金额446,000亿越盾（约合17.02亿美元），涉及土地4824.6公顷；建议追缴上缴国家财政6315亿越盾（约8858万美元）和201.2公顷土地等。
河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助
2026年6月2日在河内市第十七届人民议会（2026－2031年任期）第三次会议（专题会议）上通过《关于向河内市居民提供社会保障政策的决议》，其中河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助。
纪念西贡－嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年
50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情。
自2026年7月6日起河内市开放免费芯片公交卡登记
为进一步提升服务质量，为市民特别是老年人提供更加便捷的出行服务，河内市交通管理与运营中心（Tramoc）正式发行免费实体芯片电子公交卡，面向符合本市补贴公交线路免费乘车政策的乘客。旧版免费公交卡（未配备芯片）仍可继续使用至2026年12月31日，因此，仍在使用旧版公交卡的市民无需立即更换
2026年前6月越南GDP同比增长8.18%
026年上半年，越南全国经济社会发展总体保持积极向好态势，各行业、各领域均取得积极成效。2026年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，高于2025年同期7.63%的增幅。
《河内首都总体规划（百年愿景）》：路线图中的各项目标
河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的第2512号决定，正式批准《河内首都总体规划（百年愿景）》。根据获批规划，《河内首都总体规划》以100年为发展愿景，按照2035年、2045年、2065年和2085年四个阶段分步实施。
归仁跻身2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地
《孤独星球》于2026年6月公布的2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地名单，其中越南嘉莱省归仁跻身该榜单。
2026年河内莲花节：汇聚莲花文化精髓 激发莲花创意灵感
2026年河内莲花节于2026年6月26日至28日在西湖区域及西湖坊部分地点举行。
全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动
2026年6月24日上午，越南公安部在河内总部举行全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动仪式，面向尚未确认身份信息的烈士开展亲属DNA样本采集工作。这是“500天昼夜全力推进烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”框架内的一项重要活动，旨在迎接越南伤残军人和烈士日80周年。
苏林：每一位团干部要成为传播正能量的榜样
在胡志明共青团第十三次全国代表大会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林强调每一位团干部要成为传播正能量的榜样，每一个基层团组织要是青年信赖的坚实依托，每一位共青团员要成为社区中的积极骨干。
苏林：党、国家和人民对 越南年轻一代寄予深厚信任
在胡志明共青团第十三次全国代表大会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林希望每一位越南青年都要胸怀远大抱负，但要从日常小事做起：认真学习、创新劳动、诚实守信、严守纪律、心怀仁爱、勇于担当；以民族为荣、热爱同胞、尊崇法治、捍卫正义、勇于投身公共事业。