印尼下注人工智能，力争打造规模达6000亿美元的数字经济

越通社河内——印度尼西亚政府寄望于人工智能（AI）将成为新的增长引擎，为数字经济带来转折点，并提升该国在全球科技价值链中的地位。



印尼经济协调部长艾尔朗加·哈尔塔托（Airlangga Hartarto）7月18日在中国上海发表讲话时强调，AI可以成为印尼经济的“游戏规则改变者”，助力该国跟上世界科技发展的趋势。



印尼经济协调部长艾尔朗加·哈尔塔托表示，印度尼西亚的数字经济规模2026年将达到1350亿美元，并于2030年增至3660亿美元。当结合《东盟数字经济框架协议》（DEFA）时，印尼的数字经济价值可达约6000亿美元。他表示，预计在菲律宾担任东盟轮值主席国期间于今年签署的DEFA框架，有望推动东盟数字经济规模从约1万亿美元翻番至2万亿美元。



印尼经济协调部长指出，印尼早在2018年将AI纳入“使印尼迈向4.0”（Making Indonesia 4.0）工业发展路线图时，就已经把AI确立为优先领域。他评估称，在常规情景下，到2030年AI可为印尼经济创造约4000亿美元的价值；若与区域数字经济发展框架实现同步推进，这一潜力可提升至约2万亿美元的水平。（完）

越通社