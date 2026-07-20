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📝时评：守牢数字时代的信任防线

越南正迈入新的发展阶段，以实现经济两位数增长目标和“两个百年”奋斗目标为指引作出了一系列重大决策部署。在此背景下，政治思想工作成为凝聚全党共识和社会共识，激发发展渴望，守护人民信心的先决条件。

越共十四大筹备会议主席团。图自越通社
越共十四大筹备会议主席团。图自越通社

越通社河内——越南正迈入新的发展阶段，以实现经济两位数增长目标和“两个百年”奋斗目标为指引作出了一系列重大决策部署。在此背景下，政治思想工作成为凝聚全党共识和社会共识，激发发展渴望，守护人民信心的先决条件。

2026年上半年，一系列重大任务同步推进，包括推动越共十四大决议落地落实，成功召开第十六届国会代表和各级人民议会代表选举，运行两级地方政府模式，推进机构改革，以及实施各项战略性决议。

当前，任务十分繁重，而信息环境日益复杂，“认知战”对网络空间的影响不断加剧。这迫切要求进一步巩固全党思想认识，凝聚社会共识，守护人民信心。归根结底，宣教和民运工作的一切任务，都服务于一个最高目标，即巩固和增进人民对党、国家和社会主义制度的信任。这种信任是“民心阵势”的根基，是任何力量都无法替代的内生动力。

过去，意识形态面临的挑战主要来自以传统方式传播的歪曲事实的不当言论；如今，人工智能（AI）和数字空间已彻底改变了信息传播方式。真实与虚假、正确与错误的信息相互交织。虚假信息可能在短短几分钟内迅速传播，而核实与辟谣往往需要更长时间。因此，意识形态斗争已不再是阶段性、事件性的，而是每时每刻、持续不断地展开。

正是在这一背景下，越共中央政治局颁布了关于党内政治思想工作的第19-QĐ/TW号规定具有十分重要的意义。这是越南首次将这一长期以来被认为难以量化的领域纳入目标明确、评价标准清晰且将责任落实到各级党委和主要负责人的制度框架。更为重要的是，思想工作必须取得具体成效，形成具体成果，并以实际效果作为衡量标准。

实践表明，凡是主动开展政治思想工作的地方，党的各项重大主张都能够获得广泛认同。第十六届国会代表和各级人民议会代表选举取得圆满成功，选民投票率达99.68%，充分体现了人民群众对国家重大决策的信任和责任担当。

全国研究贯彻落实党重大决议会议，不仅是对决议精神的传达，更是一场覆盖广泛、影响深远的政治学习活动，有力推动党的决议精神迅速落地见效。越共中央宣教与民运部已完成26项提案中的13项，为越共中央政治局、中央书记处出台第19-QĐ/TW号规定等8份重要文件建言献策。

这些成果不仅反映繁重的工作任务，还表明政治思想工作正实现从注重具体事务处理向强化战略谋划的重大转变，并与国家发展需求更加紧密地结合。

实践也表明，凡是信息发布滞后、回避社会舆论关注热点的地方，往往容易形成信息真空，给虚假信息和谣言以可乘之机。因此，当前的要求不仅要提高宣传工作的时效性，更要提升研判预测的精准性；不仅要及时驳斥错误信息，还要主动、及时、准确发布权威信息，构建可信的信息传播体系，积极引导社会舆论。

数字化转型正成为宣教和民运工作的重要突破口。数字生态体系建设、人工智能技术的初步应用以及意识形态“薄弱地带”数字地图的构建，正在不断提升形势研判、风险预警和快速应对突发问题的能力。截至目前，97.62%的党员经常使用电子党员手册，100%的党组织已通过电子系统开展组织活动登记、报送报告和活动质量评估。


然而，技术终究只是工具，最关键的仍然是人。任何数字平台都无法取代党员干部深入群众、了解群众以及以身作则的责任担当。要守护社会信任，首先要求党员干部言行一致、力戒虚功、务求实效，让群众看得见、信得过、愿意听、愿意跟。当主张通过实实在在的成效得到体现时，错误信息和虚假信息便难以滋生蔓延。

正如越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决所强调的： “信任才是最后一道防线，是任何势力都不得侵犯的‘禁区’。”

这也对数字时代创新领导方式提出了新的要求。不能再局限于在事件发生后才对信息进行处置，而应主动了解群众思想动态，准确研判舆论发展趋势，及早解决可能削弱人民信任的问题。也就是说，要实现从“信息管理”向主动“社会信任治理”的转变。

从更广阔的视角来看，当前政治思想工作创新的要求，不仅源于信息环境的深刻变化，更源于国家发展的宏伟愿景。越南正朝着到2030年成为拥有现代工业的中高收入国家，2045年成为高收入发达国家两大目标迈进。要实现这一宏伟目标，国家需要汇聚多方面的发展资源，其中最重要的资源之一就是全党的思想统一、全社会的广泛共识以及人民群众的坚定信任。

从现在到今年年底，整个政治体系必须付出更大努力，实现约11.9%的经济增长目标，确保完成既定的发展任务。每一项重大主张都需要及早、准确地宣传解读；每一项新政策都应得到规范、高效落实；人民群众的关切和诉求更要在基层及时倾听、妥善解决。只有整个政治体系真正做到言行一致，才能不断凝聚社会共识。

胡志明主席生前曾谆谆教诲：“要赢得人民的爱戴和拥护，凡是有利于人民的事情，就要竭尽全力去做；凡是有害于人民的事情，就要坚决避免。”时至今日，这一教诲依然是政治思想工作的核心要义。只有一切主张都始终以人民利益为根本，得到人民理解、信任并共同践行，才能汇聚起推动国家战胜一切困难、实现发展愿景的最强大力量。

赢得民心，就赢得一切！（完）

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