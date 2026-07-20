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越南数学代表队IMO 2026全员获奖 排名世界第五

在2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中，越南国家代表队6名参赛学生全部获奖，共斩获2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌，团体总分168分，在119个参赛国家和地区中排名第五，较2025年跃升4个位次。

由6名学生组成的2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）代表队共夺得2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌。图：越通社发。
由6名学生组成的2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）代表队共夺得2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌。图：越通社发。


越通社河内——在2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中，越南国家代表队6名参赛学生全部获奖，共斩获2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌，团体总分168分，在119个参赛国家和地区中排名第五，较2025年跃升4个位次。

河内国家大学下属自然科学大学附属自然科学高中高三学生阮廷松以36分摘得金牌，这是他连续第二年入选国家队，此前曾在2025年获得银牌。另一枚金牌由河内师范大学附中高三学生阮黎日南以30分获得。

银牌得主包括：河内阿姆斯特丹重点高中高三学生范登元（28分）、胡志明市国家大学天才高中高三学生陈大成名（27分）、乂安省潘佩珠重点高中高二学生阮黄方（27分）。铜牌由河内阿姆斯特丹重点高中高二学生何孟雄（20分）获得。

第67届IMO于7月10日至21日在中国上海举行，共吸引119个国家和地区的119支代表队、666名选手参赛。比赛分两天进行，每天4.5小时，设6道试题，涵盖2道数论题、2道组合题、1道几何题和1道代数题。今年试题更注重组合数学思维，其中3道涉及博弈问题，反映IMO命题侧重组合数学及跨学科综合能力的趋势。

越南以168分位列团体第五，仅次于中国、美国、俄罗斯和新加坡，继续保持在IMO第一梯队的位置。（完）

越通社
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越南—新纪元

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