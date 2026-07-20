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📝时评：对外工作拓展国家发展空间

越南对外工作持续展现新动向，不仅不断拓展对外关系，更为维护和平环境、开拓市场、吸引发展资源及提升国家地位作出了重要贡献。近年来的一系列实践表明，越共十四大所确立的对外路线正逐步落地见效，充分体现了对外工作作为一项与国防安全同等重要的“重要且经常性任务”的深刻内涵。

越南政府总理黎明兴会见希腊外交部长乔治·耶拉彼得里蒂斯。图自越通社
越南政府总理黎明兴会见希腊外交部长乔治·耶拉彼得里蒂斯。图自越通社

越通社河内——越南对外工作持续展现新动向，不仅不断拓展对外关系，更为维护和平环境、开拓市场、吸引发展资源及提升国家地位作出了重要贡献。近年来的一系列实践表明，越共十四大所确立的对外路线正逐步落地见效，充分体现了对外工作作为一项与国防安全同等重要的“重要且经常性任务”的深刻内涵。

近日，越南政府总理黎明兴会见希腊外交部长乔治·耶拉彼得里蒂斯（Giorgos Gerapetritis），这不仅巩固了两国的传统友谊，更着力推动经贸与投资的合作，充分挖掘EVFTA潜力，加强企业对接，拓展海洋经济、物流、造船、可再生能源、科技等领域合作，并研究开通直达航线。双边政治关系正逐步转化为推动各国经济增长的具体合作计划。

在双边关系之外，越南继续发挥在东盟—欧盟关系中的作用。作为东盟—欧盟经济关系的协调国，同时也是少数与欧盟签署自贸协定并参与公正能源转型伙伴关系（JETP）的东盟国家之一，越南正主动推动数字经济、能源转型、可持续发展与贸易的合作。这也是越共中央政治局第06-NQ/TW号决议提出的要求，即不仅参与合作机制，还要逐步参与塑造新的合作空间。

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友谊国际口岸。图自越通社

与毛里塔尼亚的友好合作，是越南当前对外工作方向的一个具体体现。双方正将合作关系从传统友谊提升至更务实的层面，重点推动在农业、电信、采矿、油气、教育、医疗及水产养殖等双方各具优势且有实际需求的领域开展合作。这一模式不仅有助于增进双边关系，也为两国带来新的发展机遇。

这一思路也在地方层面得到体现。黎明兴总理在与谅山省领导召开会议时要求，当地要发挥口岸优势，大力发展物流、边境贸易、跨境经济合作区和智慧口岸。2026年上半年，经该省的进出口额达576.9亿美元，同比增长42%，约占全国总额的11%。这一数字表明，充分利用对外优势时，口岸不仅是通关节点，更成为连接市场、吸引投资和促进增长的重要枢纽。

在边境地区，建设和平、友好、合作的边界已成为整个政治体系的常态化任务。得乐省与柬埔寨蒙多基里省日前续签了新阶段合作备忘录，将合作范围从边界保护和界碑维护拓展至口岸经济发展、民间交流、人力资源培训及边境民生保障等领域。近期，各级已组织125场宣传活动，吸引7530余人次参与，进一步凝聚了社会共识，有效维护了基层稳定。 在国际与地区问题上，越南继续与各伙伴一道坚持维护和平、稳定、安全和航行飞越自由安全，在国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》的基础上通过和平方式解决争端。坚持这一原则既有助于维护发展所需的和平环境，也有利于增强地区互信与稳定。

这正是“从早从远保卫国家”精神的体现，且其范围已超越传统安全领域。因此，越共中央明确将对外工作置于前沿位置，并强调这不仅是外交部门的任务。回望胡志明主席的教诲：“实力如锣，外交如音。锣声好，音声远”，越共中央总书记、国家主席苏林指出，“各部门、各地方做好本职工作，都是为对外工作作出的积极贡献。”

实践亦充分证明这一点。地方优化行政手续可吸引投资者，企业规范经营、守信重诺可提升越南商品的地位，高校提升教育质量可拓展国际合作。每一件善事都能为提升国家声誉作出贡献。

2026年越南夏令营便是生动例证。来自32个国家和地区的100多名海外越南青年和大学生跋涉近 1500 公里，穿越越南各地，了解越南的历史、文化和风土人情。通过这些活动，可以培养对祖国的热爱，为国家的建设和发展事业创造更多资源。

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参加2026年越南夏令营的代表。图自越通社

民间对外工作正通过一系列务实举措持续深化。近期，胡志明市先后举办了美国建国250周年纪念活动、攻打蒙卡达兵营行动纪念活动以及越南与智利建交55周年纪念活动。这一系列活动聚焦于扩大民间交流，积极推动地方、企业和青年之间的合作与对接，为深化国际合作奠定了坚实的民意基础。

近期，涉及印度公民的一起不幸事故也体现了越南负责任的处置方式。有关部门迅速开展救援工作并向遇难者及印方提供支持，这种做法进一步彰显了越南外交的人文关怀与责任担当。

过去一周密集开展的对外活动表明，越共十四大所确立的对外路线正在稳步落地并取得实效。从高层交往、经济外交、地方合作到民间交流，再到对地区及国际事务的积极回应，各项行动均聚焦于同一个目标：维护和平稳定的外部环境、有效争取国际资源，并持续提升越南在国际舞台上的地位与影响力。

这也体现了越南共产党在对外思维上的新发展。一切对外活动始终以服务国家发展和人民福祉为根本目标。当每一项对外举措都能带来新的合作机遇、开拓新市场、汇聚新资源，或建立新的可靠伙伴关系时，越共十四大所确立的对外路线便真正通过具体成果得以落地见效。（完）

越通社
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