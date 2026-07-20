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☀️越通社早安咖啡（2026.7.20）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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河内升龙皇城。图自越通社


越通社河内——·越共中央政治局2026年5月19日颁布的第06-NQ/TW号决议为对外信息工作确立了新使命：构建国家软实力。在贯彻落实该决议的全国会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，必须创新对外信息方式并使其走向现代化，从而在国际社会中强有力地传播一个自强、创新且负责任的越南形象。阅读

·在落实越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议半年多以来，越南全国多个地方和单位已大力推进遗产保护、数字化转型、文化产业发展和艺术创新等活动。

·在全球竞争日趋激烈、增长模式加快转型的背景下，越南正着力培育一批具有国际竞争力的龙头企业，带动民营经济深度融入全球价值链。《2026—2030年1000家先锋企业发展计划》有望成为提升越南企业竞争力、促进经济可持续增长的重要引擎。

·仅6月份，宣光省清水国际口岸进出口额就达1.237亿多美元，环比增长78%。然而，为实现该省2026年GRDP增长10.17%的目标提供有力支撑，所提出的要求不止于增加通关货物量，还必须拓展服务、降低成本，并提升本地增值能力。

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旅客在内排机场办理登机手续。图：越通社

·据越南民航局统计，2026年上半年（截至6月15日），越南国际航空客运量达2620万人次，同比增长15.4%。其中，越南航空公司共运送国际旅客960万人次，同比增长0.2%，占国际旅客总量的36.6%；国内旅客运输量达1870万人次，同比增长0.3%。阅读

·据越通社驻德国记者报道，7月18日，旅居德国南部巴伐利亚州越南人以荣誉贵宾资格参加了2026年奥格斯堡夏季多元文化节，为推广越南风土人情的形象，并加强两国人民之间的交流作出了贡献。

·在经历了一连串长达48小时的高智力挑战（黑客松/Hackathon）后，越南人工智能创新解决方案竞赛（Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026）闭幕式暨结果公布仪式在河内19日下午正式举行；与此同时，活动对将全球智慧应用于解决越南实际难题的新一代“AI建造者”（AI Builders）进行了表彰。

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越南美食深受游客喜爱 图自越通社

·在全球旅游日益注重文化体验的背景下，越南美食凭借屡获国际权威机构认可，正逐步成为提升国家旅游竞争力的重要优势。专家指出，要将这一优势转化为可持续发展的持久动力，越南亟需从单纯推介菜肴转向打造具有文化深度的美食体验，以饮食文化塑造国家旅游品牌。阅读

·在2026年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）中，越南国家代表队6名参赛学生全部获奖，共斩获2枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌，团体总分168分，在119个参赛国家和地区中排名第五，较2025年跃升4个位次。（完）

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