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越老特殊关系将持续向纵深发展

据越通社驻万象记者报道，值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》刊发文章，回顾了越老特殊关系的形成与发展历程，同时强调两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接将持续向纵深发展。

老挝国家通讯社《巴特寮报》电子版屏幕截图
老挝国家通讯社《巴特寮报》电子版屏幕截图

越通社河内——据越通社驻万象记者报道，值此《老越友好合作条约》签署49周年之际，老挝国家通讯社《巴特寮报》刊发文章，回顾了越老特殊关系的形成与发展历程，同时强调两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接将持续向纵深发展。

文章强调，老挝与越南之间的特殊关系源远流长，历经几个世纪同甘共苦的锤炼。在历史长河中，两国人民始终相互扶持，推动商贸往来和文化交流。两国边境沿线的地方不仅有着家族内部的血缘关系，更怀有共同的崇高理想和对一个独立、和平、繁荣国家的深切渴望。

越老之间的紧密关系在印度支那共产党——后为老挝人民革命党和越南共产党的领导下，在革命斗争时期经受了锤炼和考验。伟大的胡志明主席、敬爱的凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席是这一特殊关系的奠基人，使其成为两国民族的无价之宝。

从十九世纪末到二十世纪初，法国殖民者入侵了印度支那三国。老挝和越南两国人民在印度支那共产党的领导下，同心协力、坚强勇敢地奋起反抗。1945年8月，越南成功进行了八月革命，并于1945年9月宣布独立。此后不久，1945年10月12日，老挝人民也宣布独立并成立了老挝伊沙拉政府。1946年，当法国殖民者卷土重来时，老越两国军民同仇敌忾，并肩战斗，共同抗击共同的敌人。到1951年，印度支那共产党第二次全国代表大会通过了决议，让老挝和柬埔寨各自成立独立的政党，以直接领导各自国家的革命事业。

1954年，老方主动在全国各地开辟多个战场，以消耗敌军力量、割裂其支援，为越军进攻奠边府集团据点群创造了重要前提和战略配合。奠边府大捷使殖民者遭到重创，被迫签署《日内瓦协定》，承认印度支那三国的独立、主权和领土完整。

进入1955年，新殖民主义出现，并侵略了印度支那三国。老挝和越南继续命运与共，面对共同的敌人。1955年3月22日，老挝人民党（现为老挝人民革命党）正式成立。在党的领导下，老挝军民在各个战场上英勇战斗，挫败了敌人的侵略战役。

1960年，胡志明主席与凯山·丰威汉主席举行了历史性会晤，并强调“老越关系是特殊团结关系”，继承了两国长久以来的团结、紧密传统。

1962年，老挝三方联合政府成立，成为老越两国正式、合法建立国家关系水平的里程碑。在1967年至1973年期间，老越两国军民在战斗联盟中并肩作战，共同抗击外来帝国主义的“特种战争”和“增强型特种战争”及其走狗势力。

与此同时，老方为越方创造了一切最有利的条件，使其能够充分发挥势与力，进行民族解放和国家统一斗争，其中最重要的是允许越南开辟途经老挝领土的胡志明小道。胡志明小道在老挝境内绵延数百公里，在越南南方解放的历史性胜利后成为享誉世界的传奇之路。

1973年1月，新殖民主义侵略者及其走狗势力被迫接受谈判并签署《巴黎协定》，以结束战争、恢复印度支那和平。在1975年4月30日南方解放和1975年12月2日老挝人民民主共和国成立之后，老越关系正式进入了一个新时代——全面合作的时代。

1975年4月30日，越南南方完全解放，国家实现统一。同时，老挝人民于1975年8月23日在全国举行了夺取政权的起义，并于1975年12月2日正式宣布成立老挝人民民主共和国。

文章结尾总结，老越特殊关系的所有历史里程碑都生动地证明并明确肯定，越老、老越两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接将持续向纵深发展。（完）

越通社
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