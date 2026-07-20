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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.20）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越共第十四届中央委员会第三次全体会议隆重开幕。图自越通社

越通社河内——·7月20日上午，越共第十四届中央委员会第三次全体会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致开幕词。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持开幕会。全文

·渣打银行日前将越南2026年GDP增长预测大幅上调至9.5%，显著高于此前预期的7.2%。此次调整反映出越南生产、投资和消费领域强劲复苏带来的经济前景改善，也是该机构近年来上调幅度最大的一次预测修正。全文

·7月20日，越南机场总公司（ACV）表示，各单位正部署人力和机械设备，全力施工隆城国际机场（隆城机场）第三组成项目（核心航空工程）。截至目前，第一及第二跑道、滑行道、停机坪、客运航站楼停机坪、飞机燃料供应系统等多项大型工程即将完工。全文

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构建与隆城机场对接的无缝交通网络。图自越通社

·随着多条连接隆城国际机场（隆城机场）的高速公路和环线公路抓紧完工，同奈市正在建设一系列现代路线，构建与越南这一最大机场闭环相连的交通网络。全文

·当前，越南意识形态基础保护及对错误、敌对观点的斗争继续保持主动态势。然而，在人工智能、大数据和社交媒体迅猛发展的背景下，敌对势力正不断利用新技术发动所谓“认知战”，企图影响社会思想、公众信任以及全民大团结。

·越南正迈入新的发展阶段，以实现经济两位数增长目标和“两个百年”奋斗目标为指引作出了一系列重大决策部署。在此背景下，政治思想工作成为凝聚全党共识和社会共识，激发发展渴望，守护人民信心的先决条件。

·7月20日，“相遇越南”科学协会与跨学科国际科学与教育中心（ICISE）联合举行第二届量子拓扑材料高级研修班开班仪式。此次高级研修班汇聚了来自美国、英国、德国、俄罗斯、印度、韩国、日本、菲律宾、新加坡、泰国、中国和越南等12个国家的30余位科学家、青年科研人员以及博士、博士后研究人员。全文

·在投入运行近半年后，位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）已吸引超过210亿美元的投资承诺及投资促进资金。

·2026年上半年，受地缘政治冲突导致物流成本上升和供应链中断影响，越南农产品对中东市场出口有所放缓。然而，凭借巨大的进口需求、广阔的消费潜力以及各项自贸协定（FTA）带来的优势，中东地区仍是越南农产品的重要战略市场。全文

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BUYO Bioplastics的生物塑料产品由啤酒糟和甘蔗渣制成。图自nhandan.vn

·多年来，越南减少塑料污染的解决方案主要集中在废弃物产生后的收集和处理。面对可持续发展要求和日益严格的绿色标准，多位专家认为需要转向塑料全生命周期管理，将此视为推动循环经济、提升竞争力的方向。全文

·嘉莱省人民委员会近日签发第3030/QĐ-UBND号决定，批准Ia Le 2风电项目投资主张。项目位于嘉莱省诸蒲(Chư Pưh)县和伊亚勒（Ia Le）乡，总投资约1.468万亿越盾，其中30%为投资方自有资金，70%为融资资金。 全文

·越南乂安省边防部队7月20日通报，所属业务单位近日成功破获一起跨境运输毒品案件，抓获一名老挝籍犯罪嫌疑人，当场缴获3200粒合成毒品（冰毒片）。全文

·莱州省日前在河内举行题为“莱州——唤醒潜力，开启机遇”的2026年投资促进会议。此次活动体现了该省发挥潜力优势、改善营商投资环境、加强国内外企业与投资者对接合作的决心。全文

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顺化市吸引游客的旅游景点。图自越通社

·过去，游客来到顺化是为了参观古都遗迹群、品尝美食或在海边和潟湖湖畔度假。近几年来，越来越多的游客，特别是国际游客，来到顺化休息、平衡身心和恢复健康。顺化正逐步构建一个健康养生旅游（wellness tourism）生态系统——该领域有望成为当地旅游业新的增长动力。全文

·印度尼西亚政府寄望于人工智能（AI）将成为新的增长引擎，为数字经济带来转折点，并提升该国在全球科技价值链中的地位。（完）

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