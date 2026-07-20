环保

减少塑料污染 推进绿色转型

多年来，越南减少塑料污染的解决方案主要集中在废弃物产生后的收集和处理。面对可持续发展要求和日益严格的绿色标准，多位专家认为需要转向塑料全生命周期管理，将此视为推动循环经济、提升竞争力的方向。

BUYO Bioplastics的生物塑料产品由啤酒糟和甘蔗渣制成。图自nhandan.vn
BUYO Bioplastics的生物塑料产品由啤酒糟和甘蔗渣制成。图自nhandan.vn

越通社河内——多年来，越南减少塑料污染的解决方案主要集中在废弃物产生后的收集和处理。面对可持续发展要求和日益严格的绿色标准，多位专家认为需要转向塑料全生命周期管理，将此视为推动循环经济、提升竞争力的方向。

越南每年产生约310万吨塑料废物，其中近48%未得到妥善处理。与此同时，一次性塑料制品和难降解塑料袋仍相当普遍地使用。

这一现状表明，塑料污染已不再是单纯的环境问题，而成为可持续发展的挑战，要求在资源管理和使用方面采取更全面的方法。

越南党和国家已颁布了多项重要主张和政策，如：2020年《环境保护法》；生产者责任延伸（EPR）机制；《到2030年国家海洋塑料垃圾管理行动计划》；循环经济发展方案。

然而，实施过程中仍存在诸多困难。分类、收集和回收系统尚未同步，处理技术有限，回收材料市场发展缓慢。

农业与环境部环境局废物管理处阮氏红柳表示，关于塑料废物的政策主要集中在产生后的收集、回收和处理，而减少原生塑料使用的经济工具尚缺乏，尚未有关于回收塑料比例的强制性路线图。

据农业与环境政策战略研究院副院长阮忠胜认为，要有效解决塑料污染，需要从废弃物处理思维转向塑料全生命周期管理，将完善政策、发展科学技术和推动创新创意相结合。

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2025年4月在河内举行的第四届绿色增长与2030年全球目标伙伴关系峰会框架内的绿色增长展览会上展示的再生产品。图自nhandan.vn

在欧盟，《包装和包装废弃物法规》（PPWR）已设定了提高包装中生物基材料比例、推动替代材料发展和减少碳排放的路线图。

在越南，这一方法正在多地实施。除了完善EPR机制外，许多地方已颁布减少塑料排放和限制一次性塑料制品的路线图。河内是先行地方之一，出台了关于塑料废物管理和减少塑料排放的第22/2025/NQ-HĐND号决议和第04/KH-UBND号计划。

为使转型有效进行，阮忠胜认为需要同步推进三大支柱：为可持续生产和消费创造动力的政策；发展替代材料和提高回收效率的科学技术；推动循环商业模式和供应链的创新创意。

BUYO生物塑料技术解决方案公司总经理杜红幸表示，啤酒糟、甘蔗渣等农业和工业副产品可成为生物塑料的生产原料，既减少对石油基塑料的依赖，又利用副产品资源并为循环经济链创造更多价值。然而，开发生物材料和回收技术的企业在技术标准、绿色产品认证和资金获取方面面临困难。

越南工商联合会可持续发展企业办公室主任阮进辉认为，依赖原生塑料的企业将面临市场和ESG标准方面的多重风险。需要通过政策沙盒机制、完善技术标准和为生物材料技术商业化创造条件，来构建有利于创新创意的生态系统。

专家建议尽早针对若干产品类群制定强制使用回收塑料的路线图；完善标准、技术规范体系，并出台税收、绿色信贷优惠政策，以鼓励企业投资于回收材料和替代材料。

塑料污染既是环境问题，也是革新发展模式的课题。当政策创造动力、技术提供解决方案、企业开拓市场时，向循环经济转型的过程将有助于减轻环境压力，同时在全球绿色标准日益严格的背景下提升越南的竞争力。（完）

越通社
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