经济

越南启动“1000家先锋企业计划” 助力民营企业提升全球竞争力

在全球竞争日趋激烈、增长模式加快转型的背景下，越南正着力培育一批具有国际竞争力的龙头企业，带动民营经济深度融入全球价值链。《2026—2030年1000家先锋企业发展计划》有望成为提升越南企业竞争力、促进经济可持续增长的重要引擎。

金瓯省企业应用科技于虾类生产 提升产量与质量 图自越通社
金瓯省企业应用科技于虾类生产 提升产量与质量 图自越通社

越通社河内——在全球竞争日趋激烈、增长模式加快转型的背景下，越南正着力培育一批具有国际竞争力的龙头企业，带动民营经济深度融入全球价值链。《2026—2030年1000家先锋企业发展计划》有望成为提升越南企业竞争力、促进经济可持续增长的重要引擎。

越南工商联合会副主席黄光防表示，目前全国约有100万家企业在运营，贡献近60%的国内生产总值、约98%的出口总额，并为约85%的劳动人口提供就业岗位。近年来，不少越南企业已逐步树立品牌，积极参与全球供应链。

他指出，越南企业仍以中小微企业为主，普遍存在规模较小、治理能力不足、国际竞争力不强、缺乏长期发展战略等问题，需要通过政策支持和制度创新加以突破。

随着新兴产业快速发展、国际投资流向调整、贸易竞争和关税壁垒不断加剧，越南企业亟须提升科技创新能力、掌握核心技术，并进一步融入全球价值链。为此，越南政府总理于2026年4月6日签发第631/QĐ-TTg号决定，批准实施《2026—2030年1000家先锋企业发展计划》。

根据计划，到2030年，越南将培育1000家先锋企业，其中至少200家实现快速增长、20家深度参与全球价值链，并确保女性主导企业占比不少于15%。

入选企业需满足财务实力、科技创新和可持续治理等多项标准，包括连续经营3年以上、近5年至少2年实现盈利或正处于扩大投资阶段；每年将不少于3%的营业收入投入研发；拥有专利、工业产权或实用新型技术，并掌握核心技术，具备出口能力或实现进口替代。在企业治理方面，还需符合透明经营和可持续发展要求，积极采用ESG理念以及ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001、ISO 26000、GMP、HACCP、GlobalGAP等国际标准和认证体系。

为支持先锋企业成长，政府将推出六大类扶持政策，涵盖投资、海关和上市便利化，产品测试认证和政府采购支持，金融信贷，研发、数字化和绿色转型，企业治理能力提升，以及贸易促进和市场拓展等领域。

值得关注的是，越南财政部正完善先锋企业融资机制，未来企业有望凭借专利、数据、未来现金流等无形资产获得贷款，而不再主要依赖传统抵押物，为科技创新型企业创造更加便利的融资环境。

与此同时，财政部还将实施“2030年前培养1万名首席执行官计划”，通过线上线下相结合的方式，提高企业管理者的现代化治理能力。

专家认为，建设1000家先锋企业不仅是扶持一批优势企业，更重要的是发挥示范带动作用，促进中小企业提升竞争力、拓展国际市场，进一步增强越南民营经济整体实力，为实现经济快速、可持续发展提供有力支撑。（完）


越通社
#越南经济 #民营经济 #先锋企业 #全球价值链 #企业创新 #数字化转型 #绿色转型 #越南企业 #VCCI #可持续发展
关注 VietnamPlus

民营经济发展

国有经济

从决议到实践

绿色转型/循环经济

相关新闻

海防国际门户港3号和4号集装箱码头的货物进出口。图自越通社

在新形势下发展物流人力资源

在物流基础设施不断完善、智能口岸模式逐步推进和数字供应链持续拓展的背景下，高素质人力资源将成为推动越南物流实现跨越式发展的关键因素。因此，发展物流人力资源不仅是教育机构或企业的任务，更是提升新纪元国家竞争力的战略任务

一名导游在奠边府大捷博物馆进行讲解。图自越通社

培养适应市场需求的旅游人力资源

加大旅游人力资源培训投入，不仅是满足行业现实发展需求的举措，更是提升越南旅游质量与国际竞争力、巩固越南在地区及世界旅游版图地位的重要战略方案。

原子能被广泛应用于医学领域中，主要体现在核医学和放射疗法方面。图自越通社

推动原子能领域人力资源发展

越南政府副总理胡国勇刚签发第893/QĐ-TTg号决定，正式批准《原子能领域国家管理、技术研发应用与支持人力资源培训与发展方案》。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训副教授、博士会见日本国际协力机构驻越南首席代表小林洋介。图自越通社

促进越南与日本在开发领导和管理人力资源的合作

5月7日下午，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训副教授会见日本国际协力机构（JICA）驻越南首席代表小林洋介，就促进越南领导和管理人力资源开发的合作方向，满足新发展纪元需求进行了讨论。

更多

构建与隆城机场对接的无缝交通网络。图自越通社

构建与隆城机场对接的无缝交通网络

随着多条连接隆城国际机场（隆城机场）的高速公路和环线公路抓紧完工，同奈市正在建设一系列现代路线，构建与越南这一最大机场闭环相连的交通网络。

宁平省同交出口食品股份公司的出口菠萝加工活动。图自越通社

越南农产品深耕中东市场

2026年上半年，受地缘政治冲突导致物流成本上升和供应链中断影响，越南农产品对中东市场出口有所放缓。然而，凭借巨大的进口需求、广阔的消费潜力以及各项自贸协定（FTA）带来的优势，中东地区仍是越南农产品的重要战略市场。

莱州——唤醒潜力，开启机遇

莱州——唤醒潜力，开启机遇

莱州省日前在河内举行题为“莱州——唤醒潜力，开启机遇”的2026年投资促进会议。此次活动体现了该省发挥潜力优势、改善营商投资环境、加强国内外企业与投资者对接合作的决心。

隆城机场多项重点工程项目加速冲刺。图自越通社

隆城机场多项重点工程项目加速冲刺

7月20日，越南机场总公司（ACV）表示，各单位正部署人力和机械设备，全力施工隆城国际机场（隆城机场）第三组成项目（核心航空工程）。截至目前，第一及第二跑道、滑行道、停机坪、客运航站楼停机坪、飞机燃料供应系统等多项大型工程即将完工。

附图 图自越通社

嘉莱省批准投资近1.5万亿越盾风电项目

嘉莱省人民委员会近日签发第3030/QĐ-UBND号决定，批准Ia Le 2风电项目投资主张。项目位于嘉莱省诸蒲(Chư Pưh)县和伊亚勒（Ia Le）乡，总投资约1.468万亿越盾，其中30%为投资方自有资金，70%为融资资金。

由岘港市人民委员会主办的“2026年岘港半导体与高科技”研讨会上的展览展示空间。图自越通社

越南将岘港定位为值得投资与奉献之地

在新发展阶段，岘港在行政区划合并后获得了更多土地、人口和资源空间，为在更大规模上重组发展模式创造了条件。该市正在大力吸引投资、完善体制并有效利用资源，以发展新的增长模式。

越南驻老大使阮明心和老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展位。图自越通社

越老力争早日实现100亿美元贸易额目标

7月17日下午，越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办了主题为“企业对接—开拓市场—迈向越老贸易额100亿美元目标”的2026年越老企业贸易对接研讨会。

国际游客喜欢在河内夜市购买纪念品。图自越通社

河内力争将游客夜间消费占比提高至30%

到2030年夜间经济逐步成为首都服务业的重要增长动力之一，对全市地区生产总值（GRDP）的贡献率约达5%，并逐步提高其在财政预算收入中的比重。游客夜间消费金额占总消费的25%至30%，平均停留时间提升至2.5至3.5天。

除了饮品外，得乐省水果类美容与健康产品也吸引马来西亚客户的关注。图自越通社

越南高原特产征服马来西亚市场

据越通社驻吉隆坡记者报道，在7月15日至17日于吉隆坡会展中心举行的2026年马来西亚国际食品与饮料贸易展览会（MIFB）期间，由得乐省工业与贸易厅率领的该省企业代表团凭借当地的加工农产品留下了深刻印记，为深入开拓潜力巨大的清真（Halal）市场开辟了巨大空间。

越南驻老挝大使阮明心、老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展区。图自越通社

2026年越老贸易展览会：推动两国战略对接的里程碑

7月16日下午，2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）开幕式在老挝首都万象的老挝国际贸易展览中心（Lao-ITECC）举行。这一年度展览会由越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办，成为越老贸易组织、生产商及投资者开展经验交流、技术转移、投资与联营合作的有效桥梁。

附图 图自越通社

拓展市场 迎接新的增长机遇

《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》是越南谈判时间最长的自贸协定，原因在于各方需在货物贸易、服务、投资、知识产权、政府采购、环境与可持续发展、中小企业、能力建设等多个高标准领域达成共识。

跨越红河的一个大桥项目。图自越通社

公共投资助力河内市实现跨越式增长

近年来，河内市大力推进公共投资项目资金的拨付进度，为经济实现突破性增长注入动力。2026年上半年，河内市公共投资项目资金拨付已达64万亿越盾（折合人民币164亿元），完成政府总理下达计划的53%以上，创下多年来同期最高水平。