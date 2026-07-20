越南启动“1000家先锋企业计划” 助力民营企业提升全球竞争力

越通社河内——在全球竞争日趋激烈、增长模式加快转型的背景下，越南正着力培育一批具有国际竞争力的龙头企业，带动民营经济深度融入全球价值链。《2026—2030年1000家先锋企业发展计划》有望成为提升越南企业竞争力、促进经济可持续增长的重要引擎。



越南工商联合会副主席黄光防表示，目前全国约有100万家企业在运营，贡献近60%的国内生产总值、约98%的出口总额，并为约85%的劳动人口提供就业岗位。近年来，不少越南企业已逐步树立品牌，积极参与全球供应链。



他指出，越南企业仍以中小微企业为主，普遍存在规模较小、治理能力不足、国际竞争力不强、缺乏长期发展战略等问题，需要通过政策支持和制度创新加以突破。



随着新兴产业快速发展、国际投资流向调整、贸易竞争和关税壁垒不断加剧，越南企业亟须提升科技创新能力、掌握核心技术，并进一步融入全球价值链。为此，越南政府总理于2026年4月6日签发第631/QĐ-TTg号决定，批准实施《2026—2030年1000家先锋企业发展计划》。



根据计划，到2030年，越南将培育1000家先锋企业，其中至少200家实现快速增长、20家深度参与全球价值链，并确保女性主导企业占比不少于15%。



入选企业需满足财务实力、科技创新和可持续治理等多项标准，包括连续经营3年以上、近5年至少2年实现盈利或正处于扩大投资阶段；每年将不少于3%的营业收入投入研发；拥有专利、工业产权或实用新型技术，并掌握核心技术，具备出口能力或实现进口替代。在企业治理方面，还需符合透明经营和可持续发展要求，积极采用ESG理念以及ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001、ISO 26000、GMP、HACCP、GlobalGAP等国际标准和认证体系。



为支持先锋企业成长，政府将推出六大类扶持政策，涵盖投资、海关和上市便利化，产品测试认证和政府采购支持，金融信贷，研发、数字化和绿色转型，企业治理能力提升，以及贸易促进和市场拓展等领域。



值得关注的是，越南财政部正完善先锋企业融资机制，未来企业有望凭借专利、数据、未来现金流等无形资产获得贷款，而不再主要依赖传统抵押物，为科技创新型企业创造更加便利的融资环境。



与此同时，财政部还将实施“2030年前培养1万名首席执行官计划”，通过线上线下相结合的方式，提高企业管理者的现代化治理能力。



专家认为，建设1000家先锋企业不仅是扶持一批优势企业，更重要的是发挥示范带动作用，促进中小企业提升竞争力、拓展国际市场，进一步增强越南民营经济整体实力，为实现经济快速、可持续发展提供有力支撑。（完）







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