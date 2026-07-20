经济

2026年加拿大-越南论坛在胡志明市举行

7月20日下午，加拿大亚太基金会（APF Canada）与越南工贸部和加拿大驻越南大使馆在胡志明市联合举办了题为“经济韧性与CPTPP-EU互联互通”的2026年加拿大-越南论坛。

参加论坛的各位演讲者。图自越通社
参加论坛的各位演讲者。图自越通社

越通社胡志明市——7月20日下午，加拿大亚太基金会（APF Canada）与越南工贸部和加拿大驻越南大使馆在胡志明市联合举办了题为“经济韧性与CPTPP-EU互联互通”的2026年加拿大-越南论坛。

这是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）第三次高官会（SOM3）的相关活动之一，同时也是越南担任2026年CPTPP轮值主席国举办的系列活动之一。

加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）表示，在全球经济日益不确定的背景下，加拿大和越南在建设可持续、多元化和负责任的贸易关系方面有着强烈的共同利益。2026年加拿大-越南论坛汇聚了来自政府、企业和专家界的领导人，共同寻找切实可行的解决方案。加拿大与越南之间日益发展的贸易关系表明，开放、基于规则的贸易和强有力的国际合作在建设更加繁荣和可持续的未来方面具有重要价值。

加拿大亚太基金会亚洲区总监巴雷特·宾利（Barrett Bingley）指出，未来的贸易和投资流不仅将由最大经济体塑造，预计还将来自于愿意合作建设可持续供应链和维护基于规则的贸易体系的国家。与此同时，通过推动政府、企业和学术界之间的对话，2026年加拿大-越南论坛强调了加拿大和越南在实现为CPTPP与欧盟之间更紧密合作创造切实路线图的愿景中的领导作用。

讨论还强调了越南的特殊地位，作为少数既是CPTPP成员又是《越南-欧盟自由贸易协定》伙伴的经济体之一，使越南处于全球两个最雄心勃勃的贸易机制的交汇点。其中可提及加强在数字贸易、可持续贸易、投资和可持续供应链等优先领域合作的机会。

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加拿大亚太基金会亚洲区总监巴雷特·宾利发言。图自越通社

越南工贸部多边贸易政策司副司长吴钟卿表示，越南担任2026年CPTPP轮值主席国，负责协调协定的运作、推动成员之间的合作、交流升级和实施CPTPP的倡议、加强扩员和国际经济伙伴对接。第三次高官会议既是2026年CPTPP轮值主席年的重要活动，也体现了越南在推动区域经济合作、政府与企业界对话以及提高CPTPP协定实施效果方面的主动性和责任感。

吴钟卿补充说，越南不断努力通过加强CPTPP和欧盟经济体中企业界与政府机构之间更紧密、更频繁的连接，推动企业界更广泛地参与塑造下一阶段的合作。政策对话固然重要，但基于企业与政府之间连接建立的贸易关系对于提高CPTPP协定及其他自由贸易协定的开发效率起着关键作用。（完）

越通社
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