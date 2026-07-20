上半年清水口岸进出口超3.23亿美元 宣光省目标GRDP增长10.17%

越通社宣光——仅6月份，宣光省清水国际口岸进出口额就达1.237亿多美元，环比增长78%。然而，为实现该省2026年GRDP增长10.17%的目标提供有力支撑，所提出的要求不止于增加通关货物量，还必须拓展服务、降低成本，并提升本地增值能力。
据清水国际口岸海关副队长阮氏琼介绍，2026年上半年有140家企业和商户参与进出口，同比增加22家，总金额超过3.2318亿美元。其中，出口超过2.5082亿美元，进口超过6237万美元。仅6月份，出口额近1.11亿美元，环比增长96%。
榴莲是6月份出口价值最大的商品，超过1.063亿美元。此外还有咖啡、金属锑、铝合金锭、工业胶合板、干莲子；草果、砂仁等一些新商品开始出口。进口方面，主要商品包括电力能源、铝合金坯料、焦炭和鲜果。
进出口额的增长带动了运输、货运代理、仓储、保管及配套服务的需求，为口岸地区创造了更多就业机会。
尽管如此，上半年通过清水的进出口额仍较2025年同期下降5%。国家财政收入超过1206亿越盾，完成指标的50.5%，但同比下降16%。商品结构也表明，各时期的出口值仍较大程度依赖于若干主打商品，特别是季节性农产品。
宣光省2026年上半年GRDP预计增长7.72%，比既定方案低1.3个百分点。服务业增长7.95%；其中运输仓储增长10.55%。为完成全年目标，下半年全省GRDP需增长12.39%，其中服务业约13%。
宣光省人民委员会常务副主席阮孟俊认为，对于口岸地区，需要保持稳定的货流，缩短通关时间和降低成本，发展运输、仓储、物流，并将本省产品与出口市场对接。
该省需要继续完善清水口岸经济区的基础设施，特别是连接交通、停车场、货物检查区和服务设施。同时吸引更多企业选择清水作为进出口口岸，形成稳定的货源。
创造更多附加值的潜力还在于让更多宣光省的优势产品参与出口链。茶叶、木制品、药材、特色农产品及加工产品需要在标准、溯源、种植区代码、包装基地和客户对接等方面获得支持。
在打造货源的同时，物流必须成为口岸经济的真正一环。仓库、冷库、集散场、货运代理和保管服务将有助于减少损耗、缩短货物停留时间。
重要的问题不仅是多少货物通过，而是地方从货流中留下多少价值。当运输、仓储、保管、车辆维修、餐饮、住宿及商业服务共同发展时，每一批货物都将创造更多就业、营收和财政收入。
另一项任务是继续改革手续，更贴近企业。清水国际口岸海关正大力推动信息技术应用、在线公共服务，缩短通关时间并解决困难。
与此同时，贸易便利化必须与严格管理并行。各职能部门需协同监管货值、编码、原产地；打击走私、贸易欺诈和利用政策逃税的行为。
上半年超过3.23亿美元的进出口额是一个积极信号，但并非衡量口岸经济效率的充分指标。更重要的衡量标准是能否形成一个活跃的商贸空间——货物顺畅流通、企业降低成本、地方产品更广泛地进入市场、各类服务创造更多附加值。（完）
促进清水国际口岸经济发展
宣光省清水口岸经济区成立于2009年，旨在成为边境地区经济发展的驱动力。经过多年的投资，经济区取得了显著成效。然而，基础设施、投资政策和土地利用规划方面的困难和限制仍然是阻碍经济区充分发挥其潜力的障碍。