上半年清水口岸进出口超3.23亿美元 宣光省目标GRDP增长10.17%

越通社宣光——仅6月份，宣光省清水国际口岸进出口额就达1.237亿多美元，环比增长78%。然而，为实现该省2026年GRDP增长10.17%的目标提供有力支撑，所提出的要求不止于增加通关货物量，还必须拓展服务、降低成本，并提升本地增值能力。



据清水国际口岸海关副队长阮氏琼介绍，2026年上半年有140家企业和商户参与进出口，同比增加22家，总金额超过3.2318亿美元。其中，出口超过2.5082亿美元，进口超过6237万美元。仅6月份，出口额近1.11亿美元，环比增长96%。



榴莲是6月份出口价值最大的商品，超过1.063亿美元。此外还有咖啡、金属锑、铝合金锭、工业胶合板、干莲子；草果、砂仁等一些新商品开始出口。进口方面，主要商品包括电力能源、铝合金坯料、焦炭和鲜果。



进出口额的增长带动了运输、货运代理、仓储、保管及配套服务的需求，为口岸地区创造了更多就业机会。



尽管如此，上半年通过清水的进出口额仍较2025年同期下降5%。国家财政收入超过1206亿越盾，完成指标的50.5%，但同比下降16%。商品结构也表明，各时期的出口值仍较大程度依赖于若干主打商品，特别是季节性农产品。



宣光省2026年上半年GRDP预计增长7.72%，比既定方案低1.3个百分点。服务业增长7.95%；其中运输仓储增长10.55%。为完成全年目标，下半年全省GRDP需增长12.39%，其中服务业约13%。



宣光省人民委员会常务副主席阮孟俊认为，对于口岸地区，需要保持稳定的货流，缩短通关时间和降低成本，发展运输、仓储、物流，并将本省产品与出口市场对接。



该省需要继续完善清水口岸经济区的基础设施，特别是连接交通、停车场、货物检查区和服务设施。同时吸引更多企业选择清水作为进出口口岸，形成稳定的货源。



创造更多附加值的潜力还在于让更多宣光省的优势产品参与出口链。茶叶、木制品、药材、特色农产品及加工产品需要在标准、溯源、种植区代码、包装基地和客户对接等方面获得支持。



在打造货源的同时，物流必须成为口岸经济的真正一环。仓库、冷库、集散场、货运代理和保管服务将有助于减少损耗、缩短货物停留时间。



重要的问题不仅是多少货物通过，而是地方从货流中留下多少价值。当运输、仓储、保管、车辆维修、餐饮、住宿及商业服务共同发展时，每一批货物都将创造更多就业、营收和财政收入。



另一项任务是继续改革手续，更贴近企业。清水国际口岸海关正大力推动信息技术应用、在线公共服务，缩短通关时间并解决困难。



与此同时，贸易便利化必须与严格管理并行。各职能部门需协同监管货值、编码、原产地；打击走私、贸易欺诈和利用政策逃税的行为。



上半年超过3.23亿美元的进出口额是一个积极信号，但并非衡量口岸经济效率的充分指标。更重要的衡量标准是能否形成一个活跃的商贸空间——货物顺畅流通、企业降低成本、地方产品更广泛地进入市场、各类服务创造更多附加值。（完）

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