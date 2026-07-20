经济

隆城机场多项重点工程项目加速冲刺

7月20日，越南机场总公司（ACV）表示，各单位正部署人力和机械设备，全力施工隆城国际机场（隆城机场）第三组成项目（核心航空工程）。截至目前，第一及第二跑道、滑行道、停机坪、客运航站楼停机坪、飞机燃料供应系统等多项大型工程即将完工。

隆城机场多项重点工程项目加速冲刺。图自越通社
隆城机场多项重点工程项目加速冲刺。图自越通社

越通社河内——7月20日，越南机场总公司（ACV）表示，各单位正部署人力和机械设备，全力施工隆城国际机场（隆城机场）第三子项目（核心航空工程）。截至目前，第一及第二跑道、滑行道、停机坪、客运航站楼停机坪、飞机燃料供应系统等多项大型工程即将完工。

其中，第一跑道、滑行道及停机坪的施工工程量已达到合同总值的近91%。该包件已基本完成飞行区跑道及滑行道系统，并于2025年12月成功进行了试飞（技术性飞行），预计将于今年7月底全面完工。

对于客运航站楼停机坪，截至目前工程量已达到合同总值的近90%。飞机燃料供应系统项目的工程量达到了合同总值的约88%。第二跑道与滑行道项目跑道基层结构全部完成，同时也基本完成水泥混凝土结构。

作为隆城机场最大且最重要的核心工程，客运航站楼截至目前的施工工程量已达到合同总值的67%以上。主体建筑部分预计将于2026年9月完工。各单位目前正在抓紧推进航站楼内部设备的安装，包括：行李处理系统、行李安检扫描系统、飞机泊位引导系统以及自动扶梯、自动步道和电梯等。预计自2026年9月起，航站楼的各项机械与装备将进入试运行阶段。

对于机场内部交通与机场技术基础设施、机场管理系统设备供应与安装、停车楼、一号货运站等工程项目，各单位正加大施工力度，确保于今年年底实现同步投入运营。

据越南机场总公司（ACV）介绍，目前第三子项目的总工程量已达到所签署合同总价值的近78%。其中，主要土建安装包件的实际完成价值达到近58万亿越盾，约占合同价值的70%。在隆城机场施工现场，各单位共动员施工人员近7200名；为确保项目于今年年底投入商业运营，ACV已要求承包商继续增加约2000名施工人员。（完）

越通社
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