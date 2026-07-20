经济

越南农产品深耕中东市场

2026年上半年，受地缘政治冲突导致物流成本上升和供应链中断影响，越南农产品对中东市场出口有所放缓。然而，凭借巨大的进口需求、广阔的消费潜力以及各项自贸协定（FTA）带来的优势，中东地区仍是越南农产品的重要战略市场。

宁平省同交出口食品股份公司的出口菠萝加工活动。图自越通社
宁平省同交出口食品股份公司的出口菠萝加工活动。图自越通社

越通社河内——2026年上半年，受地缘政治冲突导致物流成本上升和供应链中断影响，越南农产品对中东市场出口有所放缓。然而，凭借巨大的进口需求、广阔的消费潜力以及各项自贸协定（FTA）带来的优势，中东地区仍是越南农产品的重要战略市场。

越南驻阿联酋（UAE）商务参赞张春忠透露，2026年上半年，越南对阿联酋商品出口额同比大幅下降。

其中，果蔬出口额预计达近3500万美元，同比下降41.88%；腰果出口额超过2510万美元，同比下降70.71%；胡椒出口额接近620万美元，同比下降50.16%；水产品出口额约1610万美元，同比下降33.88%。

然而，这一下降主要属于阶段性波动。由于阿联酋国内粮食和食品自给率仅约为10%至15%，大部分需求依赖进口，因此，越南农产品扩大对阿出口仍具有巨大空间。

除阿联酋外，以色列也被评价为是越南农产品极具发展潜力的市场。

越南驻以色列商务参赞黎泰和表示，目前越南粮食、食品和饮料等具有优势的农产品也是以色列为满足消费和生产需求而大量进口的产品。

越南水产品目前约占以色列水产品进口总额的11%至13%，未来仍具有较大的增长潜力。这也是2026年前几个月少数保持积极增长态势的出口商品之一。

除旺盛的消费需求外，各项自贸协定也进一步提升了越南商品在中东地区的竞争优势。

其中，《越南—阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CEPA）已于2026年2月3日正式生效，为越南农业企业进一步开拓阿联酋市场敞开机会大门。

根据协定，阿联酋减免约94.9%的税目，其中协定生效后立即实施74.2%税目零关税政策。水产品、腰果、胡椒、木材及木制品等越南主要出口商品均可立即或在短时间内享受关税优惠。

此外，《越南—以色列自由贸易协定》（VIFTA）自2024年11月17日生效以来，也进一步增加了越南产品进入以色列市场的机遇。2025年，越南向以色列出口的水产品、腰果和咖啡等主要商品均实现了积极增长。

专家认为，为充分利用关税优惠政策，越南企业必须满足清真等相关标准和认证要求，并做好市场布局。

在地缘政治冲突风险依然存在的背景下，要巩固中东市场，越南企业须不断提升产品标准符合能力，优化物流运输成本，完善适当分销体系。以此持续打造并扩大越南农产品品牌在这一潜力巨大市场上的影响力和市场覆盖面等。（完）

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越通社
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