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越南在第59届东盟外长会议上重申对人权的承诺

7月20日，东盟外长与东盟政府间人权委员会（AICHR）的对话会以及东南亚无核武器区条约（SEANWFZ）委员会会议在菲律宾马尼拉举行。

会议现场。外交部供图
会议现场。外交部供图

越通社河内——7月20日，东盟外长与东盟政府间人权委员会（AICHR）的对话会以及东南亚无核武器区条约（SEANWFZ）委员会会议在菲律宾马尼拉举行。这是于7月20日至24日举行的第59届东盟外长会议及相关会议框架内的首批活动。受外交部长黎怀忠委托，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率团出席了各场会议。

邓黄江在对话会上发言时强调，越南重视东盟政府间人权委员会在推动区域人权合作中的作用，并重申，这是一项跨部门、跨支柱的任务，要求采取全方位解决方案以及东盟政府间人权委员会与各专门机构之间的密切协调。邓黄江同时强调，在活动过程中，东盟政府间人权委员会需要紧跟并遵守《东盟宪章》、《东盟人权宣言》以及东盟的各项规约、程序和原则，以确保人权合作在相互信任和理解的精神下开展。

邓黄江重申，越南在连任联合国人权理事会2026-2028年任期后将继续秉持各项优先事项，包括气候变化和数字化转型背景下的人权、性别平等以及弱势群体的权利，并希望为与东盟各国密切合作，在国际人权合作中发出更强有力的声音和作出更大贡献。

*在《东南亚无核武器区条约》委员会会议上，各位部长对2023-2027年加强落实《东南亚无核武器区条约》行动计划进展情况予以认可，就推动核武器国家加入条约议定书的方向，以及《东南亚无核武器区条约》与拉丁美洲禁止核武器组织（OPANAL）和中亚无核武器区（CANWFZ）之间的合作可能性进行了交流，并一致同意继续巩固东盟的团结和共同立场，提升《东南亚无核武器区条约》在全球层面的价值和作用。

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与会代表合影。外交部供图

邓黄江在会上发表讲话时，对战略不确定性加剧以及核武器在各国家安全学说中作用日益上升，侵蚀了战略信任，增加了军备竞赛和核扩散的风险表示担忧。在此背景下，《东南亚无核武器区条约》体现了东南亚各国防止核扩散、减少核风险、最终实现无核武器世界的共同决心，从而为地区和世界和平与安全作出切实贡献。

邓黄江建议东盟充分有效地落实《行动计划》，加强核安全与事故应急能力方面的合作。 他同时希望东盟通过建立磋商关系和深化与其他无核武器区的合作，加强在全球裁军、防扩散努力中的作用和贡献，从而在推动核裁军、减少战略风险和遵守国际防扩散准则方面进行经验交流和提升国际话语权。

7月21日，东盟各国外长会议将进入第二个工作日，包括第59届东盟外长会议开幕式、全体会议和闭门会议，以及关于落实缅甸问题五点共识的非正式扩大磋商会议。（完）

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越通社
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