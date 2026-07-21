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西宁省建设数字口岸为边贸经济发展注入动力

西宁省正集中建设数字口岸，升级基础设施，完善各部门协调机制，以提高进出口和出入境管理效率，为企业及过境车辆创造便利条件。

沙密国际口岸。图自越通社
沙密国际口岸。图自越通社

越通社河内——西宁省正集中建设数字口岸，升级基础设施，完善各部门协调机制，以提高进出口和出入境管理效率，为企业及过境车辆创造便利条件。

西宁省经济区管委会西宁口岸管理中心主任阮英武表示，该单位正重点推进三项任务，即建设数字口岸、投资升级基础设施和加强口岸各职能部门的协调配合。

该中心开发在线申报软件系统，帮助企业及车辆线上办理审批流程，缩短通关时间，向数字口岸模式迈进。同时，该单位继续改造升级基础设施，打造绿色、清洁、美丽的口岸环境，确保车辆通行便利安全；与各职能部门密切配合，提高管理效率并及时为企业提供支持。

此外，该中心继续执行各口岸基础设施工程使用费征收任务，确保按规定上缴财政；对沙马特、平协国际口岸的联合检查站进行修缮改造，并配合维护边境地区安全秩序。

在开展收费工作的同时，该单位还开展了多项基础设施修缮和升级项目，包括改造遮阳棚、维修水电系统、保养设备及补充消防设施。

西宁省拥有近369公里长的边境线，与柬埔寨三个省接壤。据省人民委员会介绍，该地方现有4个国际口岸：木牌、沙密（Xa Mát）、新南和平协；4个省级口岸：长热（Chàng Riệc）、伽嵩（Kà Tum）、福新和美贵西，边境通道有13个。这是南部地区规模较大的口岸系统，在越南与柬埔寨及大湄公河次区域国家的贸易往来中发挥着重要作用。

据西宁省人民委员会介绍，西宁口岸管理中心正管理着经济区范围内的5个口岸，包括4个国际口岸和长热省级口岸。这一模式在协调进出口和出入境活动、征收口岸基础设施费以及协调各职能部门方面初步发挥了成效。该省正在研究完善管理模式，计划将该中心设为管理全部口岸系统的牵头单位，以提高国家管理效率，挖掘口岸经济潜力，推动边境贸易发展，同时保障国防和安全。（完）

越通社
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