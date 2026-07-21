越南北部暴雨洪水：组织搜寻失踪人员，修复交通线路

越通社河内 —— 7月21日，越南政府副总理胡国勇率领政府工作代表团前往莱州省芒炭乡，检查指导当地暴雨洪涝灾后恢复工作。



同日，莱州省人民委员会发出紧急通知，要求职能部门集中搜寻失踪人员，接近被隔离区域，同时紧急疏散危险区域民众。此前，该省也发布决定，在芒炭乡建设紧急工程，以稳定安置灾区民众。



据越南农业与环境部堤坝管理与防灾局的报告，截至7月21日上午8时，暴雨洪水灾害给莱州省造成6人死亡、2人失踪、10人受伤。其中芒炭乡有4人死亡、4人失踪。



在财产损失方面，暴雨洪水造成至少40栋房屋倒塌，729栋房屋受损、被淹或受山体滑坡影响。超过270户家庭被紧急疏散至安全地带。此外，灾害还冲走和致死250头牲畜和家禽，造成近707公顷水稻和农作物受损。交通和水利基础设施也受到严重影响，多条道路出现多处滑坡点，2500米沟渠被毁。初步估计总损失超过5027亿越盾（折合人民币130.6亿元）。



7月15日至17日持续多日的强降雨，给越南北部山区多省造成严重的山洪和山体滑坡灾害，其中莱州省受灾最为严重。面对灾情，越南政府及相关部委迅速采取紧急措施，协助民众应对灾害，搜寻失踪人员。（完）

越通社