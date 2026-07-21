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越南北部暴雨洪水：组织搜寻失踪人员，修复交通线路

7月21日，越南政府副总理胡国勇率领政府工作代表团前往莱州省芒炭乡，检查指导当地暴雨洪涝灾后恢复工作。

公安和军队干部战士将莱州省芒炭乡山洪暴发区域的民众撤离危险地带。图自越通社
公安和军队干部战士将莱州省芒炭乡山洪暴发区域的民众撤离危险地带。图自越通社

越通社河内 —— 7月21日，越南政府副总理胡国勇率领政府工作代表团前往莱州省芒炭乡，检查指导当地暴雨洪涝灾后恢复工作。

同日，莱州省人民委员会发出紧急通知，要求职能部门集中搜寻失踪人员，接近被隔离区域，同时紧急疏散危险区域民众。此前，该省也发布决定，在芒炭乡建设紧急工程，以稳定安置灾区民众。

据越南农业与环境部堤坝管理与防灾局的报告，截至7月21日上午8时，暴雨洪水灾害给莱州省造成6人死亡、2人失踪、10人受伤。其中芒炭乡有4人死亡、4人失踪。

在财产损失方面，暴雨洪水造成至少40栋房屋倒塌，729栋房屋受损、被淹或受山体滑坡影响。超过270户家庭被紧急疏散至安全地带。此外，灾害还冲走和致死250头牲畜和家禽，造成近707公顷水稻和农作物受损。交通和水利基础设施也受到严重影响，多条道路出现多处滑坡点，2500米沟渠被毁。初步估计总损失超过5027亿越盾（折合人民币130.6亿元）。

7月15日至17日持续多日的强降雨，给越南北部山区多省造成严重的山洪和山体滑坡灾害，其中莱州省受灾最为严重。面对灾情，越南政府及相关部委迅速采取紧急措施，协助民众应对灾害，搜寻失踪人员。（完）

越通社
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